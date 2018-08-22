Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 ölü, 272 yaralı (2)

TATİLİN İKİNCİ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU: 56 ÖLÜ, 272 YARALI
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi. Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilonçosu ise şöyle oldu:
17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)
18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)
19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)
20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)
21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)
Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!
TSK'dan son dakika açıklaması!
Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!
Tunceli'de patlama!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum