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Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 ölü, 272 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

TATİLİN İKİNCİ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU:  56 ÖLÜ, 272 YARALI Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi.

TATİLİN İKİNCİ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU: 56 ÖLÜ, 272 YARALI
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi. Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilonçosu ise şöyle oldu:
17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)
18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)
19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)
20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)
21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

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