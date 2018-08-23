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Kurban Bayramı tatilinde 6 günlük kaza bilançosu: 92 ölü, 443 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde 121 kaza meydana geldi.

İSTANBUL, (DHA)- BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde 121 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 92 kişi öldü, 443 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.
Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa (2), Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya (2), Çorum (2), Antalya (2), Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı’da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.
19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya (3), Manisa (2), Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya'da meydana geldi.
Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum (2), Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), Uşak (2), Kocaeli (2), Zonguldak (2), İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane’de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı’nın ilk günü 21 Ağustos Salı günü, İstanbul (2), Sakarya (2), Uşak, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane, Tunceli, Antalya ve Ankara’da toplam 12 kaza oldu. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
EN FAZLA CAN KAYBI, BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE
Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 22 Ağustos Çarşamba günü ise 29 kaza meydana geldi. İstanbul (3), Gümüşhane (2), Antalya (2), Kırıkkale (2), Adıyaman (2), Malatya (2), Zonguldak (2), Sivas, Bursa, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Burdur, Kocaeli, Bingöl, Samsun, Kütahya, Çorum, Konya, Düzce ve Adana’da meydana gelen kazalarda, 27 kişi öldü, 119 kişi yaralandı.
Bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 16.30'a kadar 13 kaza meydana geldi. Kırıkkale (2), Ordu (2), Uşak, Kütahya, İstanbul, Adana, Ordu, Malatya, Çanakkale, Giresun ve Elazığ’daki kazalarda 8 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

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