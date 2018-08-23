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Kurban Bayramı tatilinde 6 günlük kaza bilançosu: 97 ölü, 496 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 22:03 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 97’YE, YARALI SAYISI İSE 496’YA YÜKSELDİ Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu.

ÖLÜ SAYISI 97’YE, YARALI SAYISI İSE 496’YA YÜKSELDİ
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'a kadar yurt genelinde 131 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 97 kişi öldü, 496 kişi de yaralandı.
ÜÇÜNCÜ GÜN
Bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'a kadar 23 kaza meydana geldi. Adana (3), Kırıkkale (2), Ordu (2), Adıyaman (2) Balıkesir (2), İstanbul (2), Uşak, Kütahya, Ordu, Malatya, Çanakkale, Giresun, Elazığ, Kayseri, Muğla ve Manisa'daki kazalarda 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı.

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