Kurban Bayramı tatilinde 8 günlük kaza bilançosu: 127 ölü, 644 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 127'YE, YARALI SAYISI İSE 644'E YÜKSELDİ

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayram tatilinin 8'inci günü olan 25 Ağustos Cumartesi saat 23.00’e kadar yurt genelinde 165 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 127 kişi öldü, 644 kişi ise yaralandı.

BAYRAM TATİLİNİN 8'İNCİ GÜNÜ

Bayram tatilinin 8'inci günü olan 25 Ağustos Cumartesi saat 23.00'e kadar 21 kaza oldu. Konya (3), Tekirdağ (3), Zonguldak (2), Denizli (2), Gaziantep (2), İstanbul, Aydın, Niğde, Erzincan, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bursa, Rize ve İzmir'de meydana gelen kazalarda 19 kişi öldü, 84 kişi de yaralandı.

