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Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Fethiye ve Ölüdeniz’deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilciler çadırlarda kaldı. Trafiğin zaman zaman kilitlendiği Ölüdeniz Mahallesinde vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüyerek plaja akın etti.

Turizmciler bu yoğunluktan çok memnun olduklarını belirttiler. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ''Fethiye bir haftadır çok yoğun. Yüzde yüz doluluğuna ulaştık'' dedi.

Eşsiz doğası, çeşitli sportif aktiviteleri, zengin tarihi ve kültürüyle, cazibe noktasına gelen Fethiye’de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman trafiğin kilitlendiği Fethiye ve Ölüdeniz’de oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kapasitesinin üstünde tatilci akınına uğrayan Fethiye’deki turizmciler ise bu durumdan oldukça memnun. Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, 9 günlük Kurban Bayramı nedeniyle çok yoğun bir hafta geçirdiklerini ifade etti.

'KAZASIZ BİR ŞEKİLDE EVLERİNE DÖNMELERİNİ ARZU EDİYORUZ'

FETOB Başkanı Bülent Uysal, “Fethiye doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, yamaç paraşütüyle ve birçok aktiviteyle yerli misafirlerimizin tatil tercihleri arasında yer aldı. Bu bayramda çok ciddi yoğunluğumuz var. Bayramda oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fethiye ve Ölüdeniz olarak çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Trafik tıkanma noktasına geldi. Otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler çadır kurdular. Fethiye’ye tatile gelen misafirlerimizin bundan sonraki süreçte kazasız bir şekilde evlerine dönmelerini arzu ediyoruz. Kendilerinden trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. İnşallah burada geçirdikleri güzel zamanlarla huzurlu bir yıl geçirirler” diye konuştu.

FETHİYE

'YOLLARIMIZ BU YOĞUNLUĞU KALDIRMIYOR'

Yaz sezonunda yaşanan yoğunluğun Ölüdeniz yolunun kaldıramadığına dikkati çeken Uysal, “Ovacık ve Ölüdeniz arasında yaklaşık 5 kilometre yolumuz var. Tatilcilerimiz ve yerli halk Ölüdeniz plajını görmek istiyorlar ve burada denizin keyfini çıkarmak istiyorlar. Maalesef bu yoğunluğu yollarımız kaldırmıyor. Ama bundan şikayetçi değiliz. Ölüdeniz doğasıyla görülmeye değer” dedi.

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