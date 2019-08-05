Kurban Bayramı tatilinde trafik ekipleri teyakkuzda olacak

Bayram öncesi 9-10 Ağustos ve bayram sonrası 14-15 Ağustos'ta Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 24 ekip güzergah denetimi yapacak. Yine emniyet ve jandarma merkez birimlerinden 51 personelden oluşan 17 ekip, belirlenen güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek.

Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram tatili süresince 36 polis başmüfettişi, 10 jandarma başmüfettişi, 10 jandarma denetleme grup başkanı/üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak.

Talimata göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da bayram tatili boyunca sahada olacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kara yollarında alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderildi.

Aynı trafik ekipleri ve personelin güzergahtaki konumları ve denetimleri "Uygulama Takip Projesi (UTP)" aracılığıyla anlık olarak merkezden de yapılacak.

- Havadan denetimlerle yollarda kuş uçurtulmayacak

Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile, komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise bin 377 saat drone ile havdan denetlenecek.

- Maket araç uygulamasına devam edilecek

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca 78 ilde, 625 maket trafik aracı, tepe lambalı reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak için kazaların yoğun olduğu güzergahlara yerleştirilecek.

- Yolcu otobüslerine habersiz denetim

Bayram tatili süresince otobüslerde sivil ekiplerin yolcu gibi denetimleri sürecek. Bu bayram tatilinde 1120 yolcu otobüsü, sivil ekipler tarafından habersiz denetlenecek.