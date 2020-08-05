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Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında kaç kişi öldü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında kaç kişi öldü?

Çataklı yaptığı açıklamada "Elimizdeki verilere göre, 30 Temmuz 3 Ağustos arasındaki bayram tatilinde, 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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