Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında kaç kişi öldü?

\u00c7atakl\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Elimizdeki verilere g\u00f6re, 30 Temmuz 3 A\u011fustos aras\u0131ndaki bayram tatilinde, 29 ilde 44 \u00f6l\u00fcml\u00fc trafik kazas\u0131nda 60 can kayb\u0131 olmu\u015ftur." ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartPatlamada 2 bin 750 tonu infilak eden amonyum nitrat nedir?YKS sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131? \u0130\u015fte YKS sonu\u00e7lar\u0131 2020!