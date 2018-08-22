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Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde yine çok sayıda kaza meydana geldi. 17 Ağustos cuma günü mesai bitiminden bayramın ikinci günü olan 22 Ağustos çarşamba günü saat 16.00´ya kadar 95 kaza meydana geldi. Kazalarda 96 kişi hayatını kaybetti, 510 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00’den gece yarısına kadar Manisa’da 2, Ordu, Bursa ve Düzce’de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

TATİLİN İLK GÜNÜNDE 17 KİŞİ ÖLDÜ, 67 KİŞİ YARALANDI

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya´da 2´şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı´da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya´da 3, Manisa´da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya’da meydana geldi.

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Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum, Bursa, Manisa ve Sakarya, Uşak, Kocaeli, ve Zonguldak´ta ikişer, İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane´de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE 6 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI

Kurban Bayramı´nın ilk günü 21 Ağustos salı, İstanbul ve Sakarya´da 2´şer olmak üzere, Uşak, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane, Tunceli, Antalya ve Ankara´da toplam 12 kaza oldu. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı´nın ikinci günü olan 22 Ağustos günü saat 16.00´ya kadar ise 16 kaza meydana geldi. Gümüşhane, Antalya ve Adıyaman´da 2´şer, Sivas, Bursa, Gaziantep, Kırıkkale, Zonguldak, Niğde, Kahramanmaraş, Burdur, Bingöl ve Kocaeli´de yaşanan kazalarda, 16 kişi öldü, 53 kişi de yaralandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aşırı hız, uykusuz uzun yol, alkol .bu üç neden,biraz daha dikkat. lütfen en azından sevdikleriniz için ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar
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