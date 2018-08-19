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Kurban Bayramı tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 32 ölü, 114 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yine çok sayıda kaza meydana geldi.

İSTANBUL, (DHA)- BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yine çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden tatilin ikinci günü olan Pazar günü saat 16.00’ya kadar meydana gelen 35 kazada, 32 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, önceki gün mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri gelmeye başladı.
Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya’da 2’şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı’da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.
19 Ağustos Pazar günü saat 16.00’ya kadar 9 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kazaların meydana geldiği iller ise 2’si Manisa, Samsun, Konya, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale ve Mardin oldu.

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