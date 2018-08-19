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Kurban Bayramı tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 41 ölü, 182 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 23:35 | Son Güncelleme

TATİLİN İKİNCİ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU:  41 ÖLÜ, 182 YARALI Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılantatilin ikinci günü saat 16.00'dan sonra Konya, Kahramanmaraş, İzmir, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova ve Sakarya'da meydana gelen 10 ayrı kazada 9 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı.

TATİLİN İKİNCİ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU: 41 ÖLÜ, 182 YARALI
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılantatilin ikinci günü saat 16.00'dan sonra Konya, Kahramanmaraş, İzmir, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova ve Sakarya'da meydana gelen 10 ayrı kazada 9 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı.
Böylece ikinci günün sonunda kaza bilonçosu alınan önlem ve uyarılara rağmen ağır oldu. İki günde meydana gelen 45 kazada 41 kişi yaşamını yitirirken, 182 kişi yaralandı.
Gün gün kaza bilonçosu şöyle:
17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)
18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)
19 Ağustos Pazar : 19 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

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