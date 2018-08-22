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Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4’üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya’nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi. Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilançosu ise şöyle oldu:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59): 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi: 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar: 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

20 Ağustos Pazartesi: 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün): 5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tatil Kaza

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