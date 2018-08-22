Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 56 kişi öldü!

Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilançosu ise şöyle oldu:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59): 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi: 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar: 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

20 Ağustos Pazartesi: 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün): 5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

DHA

