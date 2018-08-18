Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, dün mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri gelmeye başladı.
Dün saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar ise 11 kaza meydana geldi. Antalya ve Çorum'da 2'şer, Adıyaman, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Niğde ve Malatya'da meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
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