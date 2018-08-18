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Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın yollarda yine çok sayıda kaza meydana geldi. Dün mesai bitiminden bugün saat 16.00’ya kadar meydana gelen 16 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, dün mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri gelmeye başladı.

TATİLİN İLK GÜNÜNDE ACI BİLANÇO: 10 ÖLÜ, 58 YARALI

Dün saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar ise 11 kaza meydana geldi. Antalya ve Çorum'da 2'şer, Adıyaman, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Niğde ve Malatya'da meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

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