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Kurban Bayramı trafiği nasıl? İstanbul ve Ankara yönü, Bolu Dağı Tüneli, TEM / D100 yolları güncel trafik bilgisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler TEM otoyolu ve D-100 kara yolunu doldurdu. Peki Kurban Bayramı trafiği son durum nasıl? TEM otoyolu bayram trafiği güncel hali, Bolu dağı tüneli bayram yoğunluğu ve D-100 kara yolu bayram trafiği son durum haberimizde...

Kurban Bayramı trafiği nasıl? İstanbul ve Ankara yönü, Bolu Dağı Tüneli, TEM / D100 yolları güncel trafik bilgisi!

Günlerce beklenen Kurban Bayramı sonunda geldi çattı. İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, memleketlerine ya da tatil merkezlerine doğru yola çıkmaya başladı. Bazı tatilciler ise Arefe günü öğlene kadar mesai bittikten sonra yola çıkacak. Bu yüzden İstanbul yönü ve Ankara yönü bayram trafiği merak konusu oldu. Peki TEM otoyolu Kurban Bayramı trafiği ve D-100 kara yolu bayram trafiği son durum nasıl? Bolu Dağı tünelinde güncel trafik bilgisi haberimizde...

TEM ve D- 100 yolları trafiği son durumu!

Yola çıkan tatilcilerin en çok merak ettiği TEM otoyolu ve D-100 karayollarının şimdilik sadece Bolu Dağı'nı geçerken yavaşlık ve yoğunluk oluştuğu gözlemlendi. Bolu Dağı'nda bulunan rampalardan dolayı da trafik yavaşlığı arttı.

Bolu Dağı tüneli güncel trafiği nasıl?

Bayram trafiğinin oldukça yoğun olduğu Bolu Dağı tünelinde son durum şöyle; polis Bolu Dağı tünelindeki yoğunluğu azaltmak için bir çözüm buldu. TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden gelen araçları, D-100 karayoluna yönlendirerek trafiğin azalması için destek sağlıyor. Bolu Dağı bu sebepten dolayı geçici olarak yoğun devam edecek gibi görünüyor. Bolu Dağı trafaik bilgisi son durumu şu an için yoğun. Fakat tatilciler Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yollarına trafiksiz olarak devam edecekler.

Ankara yönü trafik yoğunluğu var mı? Ankara yönü trafik son durumu nasıl?

İstanbul'dan ya da çevre illerden araçlarıyla Kurban Bayramı tatili için evden çıkan yolcular, Ankara yönü TEM otoyolu ve D-100 kara yolu bayram trafiği son durumunu merak ediyor. Yolda Ankara yönünde göze çarpan bir yoğunluk varken İstanbul yönü ise oldukça az araç geçişi olduğu gözlendi.

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