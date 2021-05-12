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Kurban bayramına kaç gün var? Kurban bayramı ne zaman 2021?

12.05.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Ramazan Bayramı'na az bir süre kalmışken Kurban Bayramı ile ilgili arayışlar da başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini ve Kurban Bayramı'na kaç gün var sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Kurban bayramına kaç gün var? Kurban bayramı ne zaman? İşte yanıtı...

Kurban bayramına kaç gün var? Kurban bayramı ne zaman 2021?

Mübarek Arefe Günü'nün idrak ettiği bugünde Ramazan Bayramı'na az bir süre kalmışken Kurban Bayramı ile ilgili arayışlar da başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'na kaç gün var sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Kurban bayramına kaç gün var?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN VAR? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

12 Nisan'da başlayan bin aydan daha mübarek ay olarak bilinen Ramazan ayı 12 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak ederken, Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

Kurban Bayramı'nın Arefe Günü ise 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü olacak. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

Diyanet'in yayınlamış olduğu Dini Günler takvimine bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr/dinigunler.php?yil=2021

kurbanbayramii

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek birey için, gerekse toplum açısından çeşitli faydalar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olmaktadır. Müslümanlar her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel bir davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan ya da çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda kurban ibadetinin bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar vasıtasıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olmaktadır.

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