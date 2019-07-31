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Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de kurban pazarında tezgah açan üreticilerden bazıları hayvanlarının tamamını sattı. Kurbanlıklarının hepsini satan satıcılar, "Bitti" yazıları asıp bayramı beklemeye başladı.

Bölgenin önemli pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarı'nda kurban bayramı hareketliliği devam ediyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında onlarca çadırda kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar 6 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar yükselirken, küçükbaş hayvanlar ise bin 600 liradan satışa çıkarıldı.

'BİTTİ' YAZILARI ASIP BAYRAMI BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Erzurum başta olmak üzere Bayburt, Ağrı ve Muş gibi doğu vilayetlerinden İnegöl’e kurbanlık getiren satıcılar ise zor şartlar altında satış yapıyor. Kurban bayramına iki hafta gibi kısa bir süre kala satıcılar ellerindeki kurbanlıkları satmaya devam ederken, bazıları ise daha şanslı. Kurbanlıklarının hepsini satan satıcılar, "Bitti" yazıları asıp bayramı beklemeye başladı.

Ağrı'dan İnegöl'e hayvan getiren Doğan Çetin, kurbanlıklarını erken bitirmenin sevincini yaşıyor. Getirdiği hayvanların hepsini sattığını belirten Çetin şunları söyledi:

"Ben Ağrı'dan geliyorum. Kurban bayramına iki hafta kala getirdiğim kurbanlıkların hepsini sattım. Bütün çadırlarda satışlar iyi gidiyor. Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Bu sene kurbanlıklar erken bitecek. Kimsenin malı inşallah kalmayacak. Bazı insanlar kurbanlığını son güne bırakıyor, fiyatlar düşecek diye ümit ediyorlar. Bunlar doğru değil. Bizler o kadar zahmet çekiyoruz, emek harcıyoruz; fiyatları aşağı çekmek isteyenler var, ama bu yıl istedikleri olmayacak. İnegöl için konuşuyorum; kurbanlıklar azaldı, kimse son günü beklemesin".

'KİMSE KAR ETMİYOR'

Yavuz Çakır adlı satıcı da getirdiği kurbanlıkları bitirmek üzere. Erzurum'un Horasan ilçesinden geldiği belirten Çakır, "Satışlar güzel, bazı arkadaşlarımız bitirdiler. Bazıları ise yarısından çocuğunu sattı. Benim getirdiğim 30 kurban'dan 4-5 tane kaldı, onları da bayrama kadar inşallah bitireceğim. Geçen seneye nazaran bu yıl hayvan sayısında azalma olduğundan dolayı az hayvan var. Bu yüzden erken bitecek gibi gözüküyor. Burada hem alıcı, hem de satıcıya iş düşüyor. Kurbanlığın değeri neyse o fiyatı istesinler. Fırsat kollayarak değerinin altında almak isteyenler bence kurbanlık almıyor et alıyor, bu da çok tehlikeli. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. İnşallah herkes elindeki malları bitirir. Burada kimse kâr etmiyor emin olun. Çünkü maliyetler hakikaten çok yükseldi. Sadece tek avantajımız var, cebimize canlı parayı koyuyor, evimize gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl kurban bayramı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her haltı ye, çal, çırp, haksızlık yap, yetim hakkı ye, sonra git kurban kes, ee gunahlar affolsun
yemezler.daha çoğunluğu gelmedi.
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