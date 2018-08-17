Kurban Bayramı'na yönelik güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün Kurban Bayramı dolayısıyla aldığı güvenlik tedbirleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında değerlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı ile öncesinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde ve trafikte alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığındaki toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda konuşan İnce, Kurban Bayramı tatili süresince Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, polis başmüfettişleri ve görev alan personelle tam kadro sahada olacaklarını belirtti. Asayiş ve trafik tedbirleri doğrultusunda denetimler gerçekleştirileceğine dikkati çeken İnce, Bakanlık birimleri arasındaki iletişimi güçlendirmenin, terör, asayiş ve trafikte elde edilen başarılarda etkili olduğunu vurguladı.

İnce, silahlı ve silahsız hava araçlarındaki yerli ve milli yazılımların, elde edilen başarılardaki önemine değindi. Polis ve halk ilişkisinin daha da geliştirilmesi gerektiğine işaret eden İnce, vatandaşların çalışmalardan duyacağı memnuniyetin, önem taşıdığını vurguladı. Muhterem İnce, "Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler kapsamında vatandaşımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm personelimizin özveriyle çalışacağına olan güvenim tamdır." dedi. İnce, Teftiş Kurulu Bölge Başkanları, Özel Güvenlik Denetleme Bölge Başkanları, POMEM, PMYO ve PMEM Müdürleri ile İl Emniyet Müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldıkları toplantıda, personelin Kurban Bayramını kutladı. - "Her türlü tedbir alındı" Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise bayramın huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi için her türlü tedbirin alındığını belirterek, ülke genelinde başlatılan "Kırmızı Düdük" projesinin, oldukça etkili olduğunu ve hazırlanan spot filmler konusunda vatandaşlardan olumlu tepkiler alındığını ifade etti.