Kurban Bayramı’nda ağız ve diş sağlığını koruyan 8 öneri

İSTANBUL, (DHA) BESLENME alışkanlıklarının tatillerde, özellikle de bayramlarda çok değiştiğini söyleyen Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucularından Dt. Göker Taşkınsu, Kurban Bayramı tatilinde çok fazla tüketilen kırmızı etin yanında tatlı ve hamur işi yiyeceklerin de sıkça tüketildiğinin altını çizdi ve ağız ve diş sağlığı açısından sorun olabilecek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ağız ve diş sağlığının aksatılmasında ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken 8 nokta olduğunu söyleyen Dt. Taşkınsu, bunları şöyle sıraladı:

- Dişlerde bulunan mevcut çürüklerin ağrıya neden olabileceği düşünülerek bayram öncesi gerekli diş tedavileri yapılmalıdır.

- Ağız hijyenine çok dikkat edilmelidir.

- Ana öğünler mümkün olduğunca oluşturulmalı böylece ağız bakımı da daha etkili yapılabilir.

- Etin sık ve fazla tüketimine bağlı olarak dişlere ve diş arası boşluklara sıkışabileceği ve buna bağlı olarak ağız kokusu problemleri yaratabileceği akılda tutulmalı.