HABER

Kurban Bayramı’nda ağız ve diş sağlığını koruyan 8 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

BESLENME alışkanlıklarının tatillerde, özellikle de bayramlarda çok değiştiğini söyleyen Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucularından Dt.

Kurban Bayramı’nda ağız ve diş sağlığını koruyan 8 öneri

İSTANBUL, (DHA) BESLENME alışkanlıklarının tatillerde, özellikle de bayramlarda çok değiştiğini söyleyen Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucularından Dt. Göker Taşkınsu, Kurban Bayramı tatilinde çok fazla tüketilen kırmızı etin yanında tatlı ve hamur işi yiyeceklerin de sıkça tüketildiğinin altını çizdi ve ağız ve diş sağlığı açısından sorun olabilecek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ağız ve diş sağlığının aksatılmasında ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken 8 nokta olduğunu söyleyen Dt. Taşkınsu, bunları şöyle sıraladı:

- Dişlerde bulunan mevcut çürüklerin ağrıya neden olabileceği düşünülerek bayram öncesi gerekli diş tedavileri yapılmalıdır.

- Ağız hijyenine çok dikkat edilmelidir.

- Ana öğünler mümkün olduğunca oluşturulmalı böylece ağız bakımı da daha etkili yapılabilir.

- Etin sık ve fazla tüketimine bağlı olarak dişlere ve diş arası boşluklara sıkışabileceği ve buna bağlı olarak ağız kokusu problemleri yaratabileceği akılda tutulmalı.

- Diş aralarına sıkışan gıda atıkları kürdan vb. gibi sert aletlerle ilgili alanlardan uzaklaştırılmaya çalışılmamalı ve diş etlerine zarar verilmemeli.

- Tatlı tüketimine bağlı olarak dişlerin çürümeye karşı dayanıksız kalacağı unutulmamalı

- Et tüketimi sırasında da dikkatli olunmalı sert bir kemik parçası ile bir dişin kırılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır

- Ayrıca öğün aralarında eğer diş fırçalamak mümkün olamayacaksa kişiler bir parça peyniri uzun bir süre çiğnemek suretiyle tüketebilirler ve bu sayede çürüğe sebebiyet veren mikroorganizmaların asit ataklarına karşı dişlerini bir miktar korumuş olurlar.” dedi.

"ET TÜKETİMİ SONRASI KÜRDAN KULLANIMINA DİKKAT"

Et tüketimine bağlı olarak diş aralarına sıkışan yiyecek artıklarını çıkarmak için kullanılan kürdanların diş etlerine ciddi zarar verdiğini belirten Dt. Göker Taşkınsu: “Buna bağlı olarak diş eti problemlerinde artışlar gözlemlenir ve et tüketimi sırasında sert bir kemik parçasının travması ile diş kırıkları da gelişebilir. Tatlı tüketimi ise direkt olarak çürük gelişimini etkilemektedir. Tatlı tüketildikten sonra diş bakımı iyi yapılmazsa dişler çürümeye daha da meyilli hale geleceklerdir. Ayrıca dişlerde bulunan mevcut çürük sorunları da büyüyerek ağrıya neden olacaktır” dedi.

"ÖĞÜN ARALARINDA PEYNİR TÜKETİLMELİ"

Özellikle bayramda tatlı ve hamur işi tüketiminin azaltılması gerektiğine değinen Taşkınsu, ana öğünlerin oluşturulması ve öğün aralarında dişler fırçalanamayacaksa bir miktar peynir tüketmenin faydalı olabileceğini de sözlerine ekledi.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksinizSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksiniz
Elektronik sigaralar 'düşündüğümüzden daha zararlı olabilir'Elektronik sigaralar 'düşündüğümüzden daha zararlı olabilir'
Avustralya'da Bayer'e spiral davası: 'Birçok kadın rahmini aldırdı'Avustralya'da Bayer'e spiral davası: 'Birçok kadın rahmini aldırdı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler
Dikkat! Serinleyeyim derken sağlığınızdan olmayın

Dikkat! Serinleyeyim derken sağlığınızdan olmayın

Asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri nelerdir? Asit erozyonu tedavisi nasıl olur?

Asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri nelerdir? Asit erozyonu tedavisi nasıl olur?

Yaz aylarında kuruyan cildi nasıl nemlendirmeli? Yaz aylarında cilt bakımı için ne yapmalı?

Yaz aylarında kuruyan cildi nasıl nemlendirmeli? Yaz aylarında cilt bakımı için ne yapmalı?

Glüten nedir? Glütensiz diyet nedir? Glüten alerjisi olanlar ne yememeli?

Glüten nedir? Glütensiz diyet nedir? Glüten alerjisi olanlar ne yememeli?

Hidradenitis suppurativa (HS) nedir? Hidradenitis suppurativa (HS) belirtileri nelerdir? Hidradenitis suppurativa (HS) bulaşıcı mıdır?

Hidradenitis suppurativa (HS) nedir? Hidradenitis suppurativa (HS) belirtileri nelerdir? Hidradenitis suppurativa (HS) bulaşıcı mıdır?

Göz hastalıkları belirtilerine dikkat! Gözlerdeki hangi belirti hangi hastalığın habercisi?

Göz hastalıkları belirtilerine dikkat! Gözlerdeki hangi belirti hangi hastalığın habercisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.