HABER

Kurban bayramında beslenirken nelere dikkat edilmeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Diyetisyeni Ebru Kolcu, kurban bayramında beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi.Kurban bayramında kırmızı et tüketiminin arttığına dikkat çeken Ebru Kolcu, "Kırmızı etin kolesterol içeriğinin yüksek olmasıyla birlikte hipertansiyon, diyabet, böbrek ve kalp-damar hastaları risk altındadır.

Kurban bayramında beslenirken nelere dikkat edilmeli

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Diyetisyeni Ebru Kolcu, kurban bayramında beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Kurban bayramında kırmızı et tüketiminin arttığına dikkat çeken Ebru Kolcu, "Kırmızı etin kolesterol içeriğinin yüksek olmasıyla birlikte hipertansiyon, diyabet, böbrek ve kalp-damar hastaları risk altındadır. Sakatat tüketiminin de artmasıyla birlikte kronik hastalıkları olan kişiler yine risk altındadır. Yeterli ve dengeli beslenme kurban bayramında da herkes için geçerli olup, doğru gıda seçimine, besin içeriklerine, pişirme yöntemlerine ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Kırmızı et kaliteli bir hayvanî protein kaynağıdır. Bununla birlikte demir, çinko, fosfor ve magnezyum mineralleri ile birlikte B1, B6, B12, folik asit ve A vitaminleri ihtiva eder. Etler, sindirimi uzunca vakit alan gıda gruplarıdır. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki ölüm sertliği geçmeden ve olgunlaşma sağlanmadan yapılan pişirme sindirimi bir hayli zorlaştırır. Sonucunda ise midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetlere yol açabilir. Dolayısıyla etin kesiminden 24 saat geçmeden tüketilmemelidir. Etlerin sindirimi üzerinde çiğnemenin de etkisi bulunmaktadır. En sık karşılaşılan pişirme yöntemleri kavurma ve mangaldır. Kavurma yaparken genellikle kuyruk yağı, iç yağ, tereyağı ya da sıvıyağ eklemeleri yapılmaktadır fakat etin görünür yağlarını ayırdıktan sonrasında bile içinde yüzde 20 yağ vardır. Dolayısıyla kavurma yapılırken etin görünür yağları temizlenip yağ ilavesi yapılmadan kendi suyu ile pişirilmelidir. Mangal yapılırken ise et ile ateş arasında en az 15 santim mesafe olmalıdır. Aksi takdirde vitamin ve mineral kayıpları olabilir. Et yüksek ateşe aniden maruz kaldığında ise dış kısımdaki proteinler denatüre olur yani bir anda kalınlaşır ve etin iç sıcaklığı istenilen seviyeye (75 C) ulaşamaz. Aynı zamanda etin kömürleştirilmesi ile birlikte kanserojen maddeler oluşmaktadır. Etleri pişirirken kızartma ya da kavurma yerine haşlama, ızgara, buğulama ve fırınlamayı tercih etmelisiniz. Yavaş ve kısık ateşte pişirme ile birlikte etin iç ve dış sıcaklığı eşitlenir. Yeterli ve dengeli beslenmek adına sebze ve kuru baklagilleri de birlikte pişirerek tüketebilirsiniz. Böylece eti daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda içerdikleri posa sayesinde ise etin sindirimi kolaylaşır ve hazımsızlık problemlerine çare olabilir. Etlerin yanında demirin emilebilmesi için C vitamini içeriği yüksek limonlu yeşil salatalar da tüketilmelidir" diye tavsiyede bulundu.
Diyetisyen Ebru Kolcu, "Etin pişirme yöntemlerinin yanında saklanması da bir hayli önemlidir. Etler büyük parçalar halinde değil, kuşbaşı ve kıyma gibi küçük parçalara ayrılarak tek pişirimlik miktarlarda buzdolabı poşetleri ile birlikte derin dondurucularda saklanmalıdır. Buzdolabında -2 C’de 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 C’de daha uzun süre saklanabilir. Etler pişirilmeden önce buzdolabının alt kısmında çözdürülmelidir. Mutfak tezgahının üzerinde saatlerce bekletilmemelidir. Çözdürülmüş olan etler hemen pişirilmeli ve artan kısımları ise tekrar dondurulmamalıdır. Et hazırlamada kullanılan kesme tahtaları ise sebze ve meyveler için kullanılmamalıdır. Bayram günlerinde yoğun bir beslenme riskinden dolayı sabah kahvaltılarında doğru seçimler yapabilmek önemlidir. Açık çay ile birlikte peynir, zeytin, bolca çiğ sebzeler ve tam buğday ekmeği iyi bir seçim olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde misafirliğe gitmeden önce muhakkak ara öğünler yapılmalıdır. Aksi takdirde aç iken porsiyon kontrolünü yapmak zorlaşabilir. Ara öğünlerinizde süt ve meyve gruplarını tercih edebilirsiniz. Öğle yemeğinde ise etin yanında bol salata tercihiniz olabilir. Akşam yemeklerinde hafif bir zeytinyağlı sebze ve yoğurt sindirimi kolaylaştırabileceği gibi yeterli ve dengeli beslenmeye de katkıda bulunur" dedi.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Göz kapağı iltihabında uzman hekimlere başvurunGöz kapağı iltihabında uzman hekimlere başvurun
Göz kapak sarkmasına dikkatGöz kapak sarkmasına dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.