HABER

Kurban bayramında beslenme

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Diyetisyen Perihan Kılıç, Kurban Bayramı’nda sağlık sorunu yaşayanlara önerilerde bulunarak, "Kırmızı etin fazla tüketimi kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Kurban bayramında beslenme

Diyetisyen Perihan Kılıç, Kurban Bayramı’nda sağlık sorunu yaşayanlara önerilerde bulunarak, "Kırmızı etin fazla tüketimi kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara neden olabilmektedir. Sağlıklı pişirme yöntemlerinden haşlama, ızgara veya fırında tercih edilmelidir, kavurma ve kızartmalardan uzak durulmalıdır" dedi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Diyetisyenlerinden Perihan Kılıç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sağlıktan olmamak için önerilerde bulundu. Kurban Bayramı’nın aile ve dostlarla bir araya gelmeyi sağlayan, yemek çeşitliliği çok olan günler olduğunu belirten Dyt. Kılıç, "Böyle özel dönemlerde ana yemek ve tatlı tüketimi artar. Kurban Bayramında ise et tüketimi de artmaktadır. Kırmızı et sağlıklı da olsa porsiyon miktarına, pişirme şekline dikkat etmek sağlığımız için oldukça önemlidir. Etlerin doymuş yağ ve kolesterol miktarı fazladır. Kırmızı etin fazla tüketimi kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlara neden olabilmektedir. Sağlıklı pişirme yöntemlerinden haşlama, ızgara veya fırında tercih edilmelidir, kavurma ve kızartmalardan uzak durulmalıdır. Kalp-damar hastalığı riski olan kişiler sakatat tüketmemelidir. Kurban eti 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Böylece sindirim sorunları azalır. Kurban Bayramının geleneksel yemeği kavurma yapılırken ek tereyağı veya kuyruk yağı eklenmemelidir. Etin görünmeyen kendi yağı vardır. Et kendi suyunda kısık ateşte pişirilmelidir" dedi.

Veteriner kontrolü olmayan kurbanlık hayvanlara dikkat
Veteriner kontrolü olmayan kurbanlık hayvanlardan tenya, tüberküloz, şarbon, salmonella gibi hastalıkların bulaşma riskinin artacağını söyleyen Dyt. Perihan Kılıç, "Kalan kurbanlık etler porsiyonlara bölünerek buzdolabı poşetine konup -2 santigrat derecede buzdolabında 1-2 hafta, -18 santigrat derecede derin dondurucuda daha uzun süre saklanabilir. Özellikle sıcak yaz aylarında dikkat edilmelidir. Pişirmek için çözünen et tekrar dondurulmamalıdır. Kurban etinin kesildiği kesme tahtasında sadece et kesilmeli, sebze için kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Gazlı ve şekerli içecekler yerine ayran veya maden suyu
Öğle ve akşam yemeğinde büyük yemek sofrası olacağı için kahvaltıyı hafif yapılması tavsiyesinde bulunan Dyt. Kılıç, "Sindirim sorunları yaşamamak ve yeterli C vitamini almak için posa ve vitaminden zengin salata tüketebilirsiniz. Etin yanında tüketeceğimiz pilav miktarının porsiyon kontrolünü yapmayı atlamayalım. Gazlı ve şekerli içecekler yerine ayran, maden suyu içebilirsiniz. Kaloriyi sıvılardan almamaya dikkat edelim. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya dondurmayı tercih edebilirsiniz. Gün içinde misafirliklere giderken yeterli su içmeyi unutmayalım. Yemeklerden sonra 45 dakika yürüyüş yapmak da kalp-damar sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır" dedi.

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Ani işitme kaybına yol açan dört hastalıkAni işitme kaybına yol açan dört hastalık
Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyorÇenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.