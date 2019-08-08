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Kurban Bayramı’nda beslenmeye dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, “Misafirliklerde ayıp olmasın diye tabağın hepsini bitirmek bedenimize yapılan en büyük yanlıştır.

Kurban Bayramı’nda beslenmeye dikkat

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, “Misafirliklerde ayıp olmasın diye tabağın hepsini bitirmek bedenimize yapılan en büyük yanlıştır. Doyum noktanızı bilin ve sadece tadımlık tüketimler yapın" dedi.
Kurban Bayramı yaklaşırken FBM TIP Merkezinden Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, önemli açıklamalarda bulundu. Bayram gününe mutlaka kahvaltı ile başlanılması gerektiğini belirten Tığlı, “Bu kahvaltı sade, klasik bir kahvaltı olsun ki gün içerisinde ziyaretlerde ufak kaçamaklar yapacağınızın bilincinde ve dengesinde olun. Kahvaltı ile başlanan bir gün içerisinde daha kontrollü beslendiğinizi göreceksiniz. Aman günü aç metabolizma ile yarılama hatasına düşmeyin” diye konuştu.

"Sindirim sistemi problemlerine dikkat"
Kurban Bayramı’nda yapılan en büyük yanlışın birden fazla öğünde et tüketmek olduğunu söyleyen Tığlı, “Mide problemleri ve sindirim sorunu yaşanmaması için kesilen etin en az 24 saat dinlendirildikten sonra yenmelidir. Bu sindirim zorluğu etin sertliğinden gelmektedir, hayvan kesildikten sonra kas hareketleri devam eder ve bu sebeple ölüm katılığının geçmesi gerekir. Bayram sonunda sindirim problemleri ile uğraşmak istemiyorsanız günde sadece 1 öğünde et tüketimi yapmaya dikkat edin. Misafirlerinize az kalorili yiyecekler ikram etmeniz gerekiyor. Şeker ve çikolata yerine kuru meyve ile ceviz, fındık, badem ikramlarında bulunabilirsiniz. Bol yağlı ve şerbetli tatlılar yerine ise ev yapımı sütlü tatlılar veya hafif kekler tercih edebilirsiniz” tavsiyelerinde bulundu.

"Porsiyonunuzu kontrol edin, bol bol su için ve hareket edin"
Porsiyon kontrolünün iyi yapılması gerektiğini ifade eden Tığlı, “Tüm ziyaretlerde ikram tabaklarının hepsini bitirmek, ayıp olmasın diyerek yemek bedenimize yapılan en büyük yanlıştır. Doyum noktanızı bilin ve sadece tadımlık tüketimler yapın. Her şeyden tadabileceğimizi biliyor ve en önemli olan noktayı yani porsiyon kontrolünü bu sayede sağlıyoruz. Bunun dışında bol su içmemiz gerekiyor. Günlük kilo başına 30 mili litre olan su ihtiyacınızı karşılayın. Bunları yaparken hareket etmeyi unutmayın. Birçok birey bayram izninde olacağından evdeyken kendimize egzersiz konusunda rahatça vakit ayırabiliriz demektir. Yapacağınız egzersizler ile gün içerisinde olan tadımlık kaçamaklarınızı da dengeleme imkanı oluşturursunuz. Ev içerisinde veya dışarıda yürüyüş, koşu gibi egzersiz tiplerini tercih edebilirsiniz. İmkanınız varsa bol bol yüzün” şeklinde konuştu.

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