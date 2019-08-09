Kurban Bayramı’nda beslenmeye dikkat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinden (SUAM) Uzman Diyetisyen Güzin Tümer, “Kurban Bayramı’nda büyüme, gelişme çağındaki çocuklarımız, ileri yaş büyüklerimiz ve özellikle de kalp hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet (şeker hastalığı) gibi rahatsızlıkları olanların beslenme konusunda daha dikkatli ve ölçülü davranması gerekmektedir” dedi.

Tümer, Kurban Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Bayramların yemek ölçülerinin abartıldığı dönem olduğunu ifade eden Tümer, “Söz konusu dönemlerde büyüme, gelişme çağındaki çocuklarımız, ileri yaş büyüklerimiz ve özellikle de kalp hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet (şeker hastalığı) gibi rahatsızlıkları olanların beslenme konusunda daha dikkatli ve ölçülü davranması gerekmektedir. Öncelikle etin, kesiminden sonra bir gün dinlendirilerek tüketilmesi daha uygun olacaktır. Kırmızı etin yapısında bulunan doymuş yağların damar içinde birikerek plaklar oluşturduğu, kolesterolü artırdığı, tansiyonun yükselmesine neden olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Kırmızı etler besin değeri olarak yapısında kaliteli protein içerir, demir miktarı ve emilimi yani vücuttaki kullanımı daha yüksek orandadır. Ayrıca B grubu vitaminler ve çeşitli mineraller içermesi nedeniyle de çok kıymetli bir gıdamızdır. Gelişme çağındaki çocuklarımızın, kaslarını ve kas gücünü kaybeden yaşlılarımızın kaliteli protein olarak düzenli tüketmeleri gerekmektedir. Fakat abartmadan, sınırında ve gereksinim kadar alınması sağlığın korunmasında önemlidir” diye konuştu.