Kurban Bayramında bu hatalardan kaçının! Covid-19 pandemisinde çapraz bulaşmaya dikkat

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Bayramın Covid-19 pandemi sürecine denk gelmesi nedeni ile bu süreçte gıda hijyenine dikkat etmek her zamankinden daha fazla önem kazanmakta. Aynı zamanda bayramlarda sıkça yapılan ve acil servislerde sonuçlanabilen beslenme hatalarından kaçınmak da son derece önemli” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bayramda hem beslenme hataları hem de gıda hijyeni konusunda dikkat etmemiz gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

ÇAPRAZ BULAŞA DİKKAT ETMEMEK

Koronavirüsün çok önemli bir tehdit olduğu bugünlerde gıda hijyenine son derece dikkat etmek gerekiyor. Çünkü, gıdaların üzerindeki mikroorganizmalar çapraz bulaş sonucu vücudumuza geçebiliyor. Örneğin; yıkanmamış domatese dokunduktan sonra ellerinizi yıkamayıp, yemek üzere olduğunuz bir başka yiyeceğe değdirerek bu yiyeceği tükettiğinizde domatesteki mikroorganizmaların çapraz bulaşına maruz kalıyorsunuz.

AŞIRI ET TÜKETMEK

Yapılan çalışmalara göre proteinden zengin ve posadan fakir beslenen kişilerde bağırsaktaki zararlı bakterilerin sayısı artarken yararlı bakterilerin sayısı düşüyor. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasından tutun, kilo verememe gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Bayramda bağırsak sağlığınızı korumak için eti her öğün ya da her gün tüketmemeye gayret edin, öğünlerinizde et yerine sebze ve salataya yer açın. Bu sayede posa alımını arttırarak bağırsak sağlığınızı korumuş olursunuz.