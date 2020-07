Kurban bayramında bu önerilere dikkat! Sağlıklı beslenmek için...

Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde ve kilo almadan geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri bizler için sıralayan Prof. Dr. İsmet Tamer, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nda, bayram geleneklerimizden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Artan kırmızı et tüketimi, aslında beslenmemizin çok önemli bir öğesi olan protein ihtiyacımızı karşılar.Fakat günlük protein ihtiyacı her bireyin kilosuna, aktivite yoğunluğuna ve fizyolojik durumuna göre farklılık gösterir ve kontrolsüz tüketilen kırmızı et, sağlığımız için bazı riskler yaratabilir” diyen Prof. Dr. İsmet Tamer, Kurban Bayramı’nda doğru ve sağlıklı beslenmenin sırlarını bizler için açıkladı.

GÜNE SAĞLIKLI BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Bayramda da her zaman olması gerektiği gibi güne sağlıklı ve erken bir kahvaltı ile başlayın. Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık, yeşillikler yanında bir ya da iki dilim tam buğday ya da esmer ekmek iyi gider. Genelde önemli bir hata yapılır ve bayram sabahında kesilen kurbanın eti yenir. Oysa yeni kesilmiş et sert olur, pişirmesi de sindirmesi de sıkıntı verir. İlla da kavurma yiyecekseniz ya önceden kavurmalık et almalısınız ya da ertesi sabahı beklemelisiniz. En az bir gün buzdolabında dinlendirilmiş et daha iyi pişer, daha kolay sindirilir. Küçük porsiyonlarda tüketmeyi unutmayın.