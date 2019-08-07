HABER

Kurban Bayramı’nda et nasıl tüketilmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, Kurban Bayramı’nda etlerin ızgara ve haşlama şeklinde tüketilmesinin sağlık açısından daha yararlı olacağına dikkat çekerek aşırı et tüketiminin bir çok sağlık sorununu beraberinde getireceği konusunda uyarılarda bulundu.Kurban Bayramında aile bireylerinin bir araya gelmesiyle yiyecek çeşitliliğinin artacağını kaydeden Özel İmperialHastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, aşırı miktarda et tüketiminin yanında uygulanan pişirme tekniklerinin de önemli olduğunu belirterek, “Pişirme yöntemi olarak kızartma gibi sindirimi zor ve kilo artışına neden olacak pişirme yöntemi kullanılmamalıdır.

Kurban Bayramı’nda et nasıl tüketilmeli?

Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, Kurban Bayramı’nda etlerin ızgara ve haşlama şeklinde tüketilmesinin sağlık açısından daha yararlı olacağına dikkat çekerek aşırı et tüketiminin bir çok sağlık sorununu beraberinde getireceği konusunda uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramında aile bireylerinin bir araya gelmesiyle yiyecek çeşitliliğinin artacağını kaydeden Özel İmperialHastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, aşırı miktarda et tüketiminin yanında uygulanan pişirme tekniklerinin de önemli olduğunu belirterek, “Pişirme yöntemi olarak kızartma gibi sindirimi zor ve kilo artışına neden olacak pişirme yöntemi kullanılmamalıdır. Ayrıca etlerin yağda kavrulması ve kızartılması besin öğesi kayıplarının artmasına, fazla miktarda yağ tüketilmesine yol açmaktadır. Etlerin ızgara ve haşlama şeklinde tüketilmesi sağlık için daha yararlı olacaktır. Et pişirilirken, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Yüksek ateşte pişirilen etler sert olur ayrıca dışı pişer, içi çiğ kalır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada etler hazırlanırken görünür yağlarından ayrılmalıdır. Kırmızı ette demir fazla bulunur, demirin vücuttaki yararının artırılması için kırmızı etin yanında bol limonlu salata gibi C vitamini yönünden zengin besin kaynakları kullanılmalıdır. Etlerin yanında pilav, makarna, beyaz ekmek gibi rafine edilmiş tahıllar tüketmek yerine sebze yemekleri ve salatalar tercih edilmeli” dedi.

"Güne hafif kahvaltıyla başlayın"
Kurban Bayramı’nda beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulunan Yılmaz Kaya, “Güne hafif kahvaltıyla başlanmalı, kolesterol içermesi ve yağ miktarlarının fazla olması nedeniyle sakatat tüketilmemelidir. Günlük 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Bayram boyunca artan et tüketimiyle birlikte mutlaka sebze tüketimi de artırılmalıdır. Diyabet hastaları, tansiyon hastaları gibi bireylerin diyetlerine devam etmeleri gerekmektedir. Bayram günü kesilen etlerin kısa sürede bekletilmeden yenmesi nedeniyle etteki sertlik pişirmede ve sindirimde zorluk oluşturur, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireyler eti 24 saat beklettikten sonra tüketilmesi önerilmektedir. Bayramda et tüketimi fazla olan bireyler yemek sonrası 30-45 dakikalık yürüyüş yapmalıdır” diye konuştu.

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
(Özel) ’Böbreğimi kaybederim’ stresiyle bir yılda 15 kilo zayıfladı(Özel) ’Böbreğimi kaybederim’ stresiyle bir yılda 15 kilo zayıfladı
İngiliz Milli Takımı'nın tek siyah kadın yüzücüsü Alice Dearing: Saçları yüzünden bırakan kızları anlayabiliyorumİngiliz Milli Takımı'nın tek siyah kadın yüzücüsü Alice Dearing: Saçları yüzünden bırakan kızları anlayabiliyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.