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Kurban Bayramı'nda "eyyam-ı bahur" sıcakları etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: - "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkileri Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edecek. Sıcaklara karşı önlem alınması gerekir" - YTÜ Kimya ve Metalürji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç: - "Artan Eyyam-ı bahur etkileri sebebiyle kurban etlerinin zayi olmaması ve hatta sağlığımız için tehdit oluşturmaması için kurbanın serin bir yerde kesilmesi, mümkünse serin yerde biraz dinlendirilmesi ve etlerin soğuduktan yani ısısı düştükten sonra dondurucuya konulması gerekir"

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - Kurban Bayramı sürecinde etkili olacak eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle kurban etlerinin zayi olmaması ve sağlık açısından tehdit oluşturmaması için kesimin serin bir yerde yapılması, etlerin ısısı düştükten sonra dondurucuya konulması uyarısında bulunuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkilerinin Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta devam edeceğini söyledi.

Sıcaklara karşı önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Toros, şunları kaydetti:

"Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında çöl bölgeleri aşırı ısındı ve oralardaki sıcak hava ülkemize kadar geliyor. Ülkemizdeki meteorolojik durum sebebiyle de güneş ışınımı fazla geliyor. Uzun süren eyyam-ı bahur sebebiyle birçok tehlike de bizleri bekliyor. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve hasta olanların olumsuz etkilenme riski yüksek. Aynı olumsuzluk hayvanlar içinde geçerli. Bitkilerin de su ihtiyacı artacaktır. Suyun sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için suyun idareli ve sulama tekniğine uygun kullanılması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Toros, Kurban Bayramı boyunca bazı bölgelerde görülebilecek yerel yağışlar hariç genel olarak tüm Türkiye'de yağışsız bir dönemin beklendiğini belirtti.

Eyyam-ı bahur günlerinde çevresel zararların da daha fazla olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hüseyin Toros, aşırı sıcakların orman yangınları oluşma riskini arttırdığını, demir yollarında ve kara yollarında bozulma meydana getirdiğini anlattı.

- "Kesimden hemen sonra et soğutucuya konulmamalı"

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya ve Metalürji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç da "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkili olduğu günlere denk gelen Kurban Bayramı'nda etlerin bozulmaması için bazı uyarılarda bulundu.

"Eyyam-ı bahur" sıcaklarının kurban etlerinin zayi olmasına neden olabileceğini belirten Sağdıç, "Artan Eyyam-ı bahur etkileri sebebiyle kurban etlerinin zayi olmaması ve hatta sağlığımız için tehdit oluşturmaması için birtakım önlemlerin alınması son derece önem arz etmektedir. Kurbanın serin bir yerde kesilmesi, mümkünse serin yerde biraz dinlendirilmesi ve etlerin soğuduktan yani ısısı düştükten sonra dondurucuya konulması gerekir. Kesimden hemen sonra et, soğutucuya konulmamalı. Et önce güneş görmeyen serin bir ortamda 3-4 saat bekletilmeli." bilgisini verdi.

Bu süre içerisinde kurban etlerinin kesinlikle poşetlenmemesi gerektiğini dile getiren Sağdıç, "Kurban etlerinin poşet içine konulmaması ve bekletilmemesi sağlık açısından çok önemlidir. Bilhassa etler sıcak iken poşete konulması ve hava aldırılmaması etlerin bu sıcak günlerde çok kısa zamanlarda bozulmasına ve kokuşmasına yol açar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Eyyam-ı Bahur sıcak

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