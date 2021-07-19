Kurban bayramında hastane ve eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler kaça kadar çalışıyor?

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı 20 Temmuz itibarıyla başlıyor. Uzunca bir ara pek çok işyerleri kapalı kalacak. Bu tatil sürecinde, rahatsızlığı bulunan veya hastalanması durumunda ne yapacağını bilemeyenler hastanelerin ve eczanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı’nda hastane ve eczanelerin akıbeti…

KURBAN BAYRAMI’NDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı sürecinde hastanelerin açık olup olmayacağı belli oldu. Buna göre; arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyette bulunmaya devam edecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek.

Arefe gününde Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin ise 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi. Bu durumun yanı sıra 19 Temmuz 2021 Arefe günü hastanelerin acil servisleri saat 12.30'dan sonra da faaliyet gerçekleştirecek.

KURBAN BAYRAMI’NDA ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü çalışacaklar. Yani pazartesi günü öğleden sonra her mahallede en az 1 açık nöbetçi eczane yer alacak. En yakın eczaneye giderek hangi eczanenin nöbetçi olduğu öğrenilebilir. Bunun dışında internetten de nöbetçi eczanelerden yaşadığınız şehri ve ilçeyi seçerek nöbetçi eczaneyi öğrenebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI’NDA AŞI YAPILACAK MI?

Kurban Bayramı boyunca koronavirüs aşı randevusu alınabilecek. Randevuların alınmasının ardından ise yine bayram boyunca aşı uygulamaları devam edecek.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 62 milyon 402 bin 765'e ulaştı. İstanbul'da 11 milyon 383 bin 732, Ankara'da 5 milyon 89 bin 495, İzmir'de ise 4 milyon 188 bin 650 doz aşı yapıldı. Son 24 saatte ise 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.



