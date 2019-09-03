Kurban Bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu 

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da, Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce mezbahaya götürülürken, Oral Sarıoğlu'nun (55) elinden kaçan boğa, 10 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 200 metre rakımdaki yaylada bulundu. Bölgedeki köylülerden birinin sürüsüne karışan boğa, bulunduğu yerden indirilemeyince yaz sonunda sürünün yayla dönüşünün beklenmesine karar verildi.

Olay, Üzümlü ilçesinde, Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce meydana geldi. Oral Sarıoğlu, aile bireyleri ile birlikte 7 bin lira vererek, yaklaşık 200 kilo ağırlığında kurbanlık boğa aldı. Hayvan, akşam saatlerinde, Üzümlü Belediyesi'nin mezbahasına götürülürken, Sarıoğlu'nun elinden bir anda kaçtı. İlçe merkezinde başlayan kovalamaca, evlerin bahçesinde devam etti. Hava karardıktan sonra fenerlerle boğayı arayan Sarıoğlu ve yakınları, tüm çabalara rağmen bulamadı.

BAYRAMDA DRONE İLE ARANDI

Kurbanlık boğasını bulamayan Oral Sarıoğlu, güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından bayramın birinci gününde yakınları ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde yeniden aramaya çıktı. Bu aramalarda, dağlık alanda havadan arama yapılması için drone kiralandı. Bayramın üçüncü gününe kadar devam eden bu arama da sonuç vermedi. Bunun üzerine Sarıoğlu, kaçan kurbanlıktan umudunu kesti ve yeniden kurbanlık aldı.