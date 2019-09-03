Kurban Bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu (2)

HALUK LEVENT DUYURDU; BOĞA KESİLMEYECEK

Erzincan'da, Kurban Bayramı'ndan 1 gün önce mezbahaya götürülürken, Oral Sarıoğlu'nun (55) elinden kaçan, 24 gün sonra, 10 kilometre uzaklıktaki 3200 rakımlı yaylada bulunan boğa için şarkıcı Haluk Levent, devreye girdi. Yayladan henüz indirilemeyen hayvanın adak olarak kesileceğini öğrenen Levent, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, boğayı satın alacaklarını duyurdu. Levent, 'Boğanın sahibiyle görüştük. Kesmeyecekler. Bir arkadaşım parasını ödeyecek. Dağdan indirilmesini bekliyoruz. 'Ferdinand'ın çiftliğine göndereceğiz' paylaşımında bulundu.

Şarkıcı Haluk Levent, Rize'nin İyidere ilçesinde, geçen yıl Kurban Bayramı'nda kaçan ve bayramın son günü Trabzon Sürmene sahilinde bulunan boğayı satın almıştı. Levent, 'Kara Şahin' adlı boğanın adını, 1980'li yılların çizgi film kahramanı olan 'Ferdinand' diye değiştirmişti. 'Ferdinand' İzmir'de çiftliğe bırakılmıştı.

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