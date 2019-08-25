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Kurban Bayramı'nda korunan alanlara ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı'nın da içinde olduğu 10-18 Ağustos tarihleri arasında koruma altında bulunan tabiat ve milli parkları 4 milyon 412 bin 418 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı'nın da içinde olduğu 10-18 Ağustos tarihleri arasında koruma altında bulunan tabiat ve milli parkları 4 milyon 412 bin 418 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün korunan alanlara yaptığı yatırımlarla bu alanlardaki ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını bildirdi. Kurban Bayramı'nın da içinde olduğu 10-18 Ağustos tarihleri arası 4 milyon 412 bin 418 kişinin korunan alanları ziyaret ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Kurban Bayramı’nda en fazla ziyaretçi 255 bin 787 kişi ile Kocaeli’de bulunan Uzuntarla Tabiat Parkı’na yapıldı. Gaziantep’te bulunan Burç Tabiat Parkı’nı ise 213 bin 580 kişi ziyaret etti. Marmaris Milli Parkı’nı da 128 bin 810 kişi ziyaret etti. Korunan alanlara en yoğun ziyaretçi girişi bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
'YAPILAN YATIRIMLARLA ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR'
Türkiye'de 45 Milli Parkı ve 247 Tabiat Parkı, 30 Tabiatı Koruma Alanı ile 114 Tabiat Anıtı'nın bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün korunan alanlara yapmış olduğu günü birlik ve konaklama tesisleri gibi sosyal donatılarla ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurguladı. Bakan Pakdemirli, daha fazla sayıda vatandaşın tabiatla iç içe olmak için korunan alanları tercih ediyor olmasının kendileri için sevindirici bir gelişme olduğunu da sözlerine ekledi.

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