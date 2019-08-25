Kurban Bayramı’nda korunan alanlara ziyaretçi akını

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı’nın da içinde olduğu 10-18 Ağustos tarihleri arasında koruma altında bulunan tabiat ve milli parkları 4 milyon 412 bin 418 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün korunan alanlara yaptığı yatırımlarla bu alanlardaki ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kurban Bayramı’nın da içinde olduğu 10-18 Ağustos tarihleri arasını tatil yaparak geçiren 4 milyon 412 bin 418 kişinin tercihini doğadan yana kullandığını ve korunan alanları ziyaret ettiğini dile getiren Pakdemirli, “Kurban Bayramı’nda en fazla ziyaretçi 255 bin 787 kişi ile Kocaeli’de bulunan Uzuntarla Tabiat Parkı’na yapıldı. Gaziantep’te bulunan Burç Tabiat Parkı’nı ise 213 bin 580 kişi ziyaret etti. Marmaris Milli Parkı’nı da 128 bin 810 kişi ziyaret etti. Korunan alanlara en yoğun ziyaretçi girişi bayramın 3. ve 4. günü gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısı artıyor

Türkiye’de bugün itibariyle 45 milli park ve 247 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 114 tabiat anıtının bulunduğunu belirten Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün korunan alanlara yapmış olduğu günübirlik ve konaklama tesisleri gibi sosyal donatılarla ile ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Pakdemirli, daha fazla sayıda vatandaşın tabiatla iç içe olmak için korunan alanları tercih ediyor olmasının kendileri için sevindirici bir gelişme olduğunu da sözlerine ekledi.

