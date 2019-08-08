Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi

Beslenme ve Diyet Bölümü Diyetisyen Berna Ertuğ "Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesi önerilmektedir" dedi.

Kurban Bayramı’nda artan et tüketimi, özellikle sıcak havalarda birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin fazla et tüketmesi, yağ alımının artmasına ve hastalıkların daha ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Bayramın sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte; yiyecek seçimi, porsiyon kontrolü ve besin gruplarının dengeli dağılması daha fazla büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, sağlıklı bir bayram geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

"Eti buzdolabında 1-2 gün beklettikten sonra tüketin"

Taze kesilmiş etin sindiriminin çok zor olduğunu ifade eden Ertuğ, etin hazımsızlık yapabileceğini ve sert olmasından dolayı pişirilmesinin de zor olduğunu kaydetti. Etin buzdolabında 1-2 gün bekletilmesi gerektiğini belirten Ertuğ, "Etler büyük parçalar olarak değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, poşet veya yağlı kağıda sarılarak saklanmalıdır. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile hem besin öğelerinin kayıpları en aza indirilmiş olur, hem de mikroorganizmaların çoğalması engellenmiş olur" ifadelerinde bulundu.