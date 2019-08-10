Kurban Bayramı'nda sofraları bademli baklava süsleyecek

KEMAL KARAGÖZ - Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da bir işletmeci tarafından üretilen aralarında baklavanın da bulunduğu bademli tatlı çeşitleri hem fiyatı hem de lezzetiyle bayram sofralarında cevizli ve Antep fıstıklı tatlılara alternatif olacak.

Badem diyarı olarak nitelendirilen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, ilçede üretilen bademe katma değer sağlamak amacıyla yeni bir tat olarak bademli baklava ve tatlı çeşitleri yapıyor.

Kurban Bayram öncesi tatlı siparişlerini yetiştirmek için 45 derece sıcaklıkta aralıksız çalışan ustaların badem kullanarak yaptıkları helva, karnıyarık, mendil şöbiyet ve baklavalar bayramda damakları şenlendirecek.

Pastane sahibi Ramazan Günakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem kullanarak çeşitli tatlılar yaptıklarını ve bunların oldukça beğenildiğini söyledi.

- "Adıyaman ve çevre illerden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz"

Çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılarak bademli tatlılarının tanıtımını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Günakın, şöyle konuştu: