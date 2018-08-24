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KURBAN BAYRAMINDA SON GÜN TELAŞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

  * Vatandaşlar kurban, satıcılar ise toplanma telaşı yaşıyor.

* Vatandaşlar kurban, satıcılar ise toplanma telaşı yaşıyor.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA
Kurban Bayramı'nın son gününde, İstanbul'daki kurban pazarlarında bir yandan son kurbanlıklar alıcılarını bulurken, diğer yandan da satıcıların toplanma telaşı başladı.
İstanbul'da bayramın birinci günü başlayan kurban kesme hareketliliği, son günde de devam etti. Fiyatlar bayramın birinci gününe göre neredeyse yarı yarıya kadar düştü. Daha ucuza kurban almak isteyen vatandaşlar satış alanlarına gitti. Ellerindeki hayvanların satan besiciler, çadırlarını söküp kurban pazarlarından ayrılırken, ellerinde hayvanları kalanlar son gün satış yapmaya devam etti. Elindeki tüm hayvanları sattığını söyleyen Yücel Şen, "Bayram ikramiyeleri çok yaradı. Satışlar çok iyi. Son güne kalanlar daha avantajlı oldu. Bin liralık hayvanlar 700-900 TL arasında sattık" dedi.

"FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ"
Ağrı'dan 40 büyükbaş, 180 küçükbaş hayvanla gelen ve son gün fiyatların yarı yarıya düştüğünü söyleyen Hüseyin Kara isimli satıcı, "Büyükbaş 1 tane kaldı. Fiyatlar çok düştü. 450 kilogram danayı ilk gün 10 bin liraya verirken, şimdi 7 bin liraya bırakıyorum. Kuzu bin 200 lirayken, şu durumda 700 lira bile vermiyorlar, alan yok. Satışlar hiç iyi değil. Küçükbaş hayvanlar elimizde kaldı" ifadelerini kullandı.
Kırşehir'den gelen Ömer Aydın isimli besici ise, "Hayvanları geri götürsem daha çok zarar edeceğim. Mecburen 100 lira 200 lirayı düşünmeden zararına veriyoruz. İlk gün değerine gidiyordu, şu anda zararına satıyoruz. Elimizde 150-200 hayvan kaldı" diye konuştu.

"FİYATLAR SON GÜN DAHA UYGUN OLDU"
Kurban pazarına son gün gelen bir vatandaş, "Son gün fiyatlar uygun olur diye geldik. 750 liraya koç aldık. İlk günlerde 900-1100 TL'ye satılıyordu. Fiyatlar son gün daha uygun oldu" dedi.Belediye ekipleri de kurban pazarlarında hayvanlardan geriye kalan çöp, yem ve gübreleri temizlemeye başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Sultangazi'deki kurban satış alanından detaylar
-Besicilerle ve kurbanlık alıcılarıyla röportaj
-Detaylar

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