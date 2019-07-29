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Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesindeki turizmciler Kurban Bayramında umudunu yerli turistlere bağladı.Atakent Mahallesi Yapraklı koyda turizm işletmecisi Mesut Öztürk Kurban Bayramında bir yoğunluk beklediklerini belirterek, Doğu Akdeniz’in önemli turizm merkezlerinden olan Silifke’de Kurban Bayramı tatiliyle birlikte sahillerde doluluk oranının maksimum seviyeye çıkacağını söyledi.Ramazan Bayramında turizmde bir sessizlik yaşandığını, ancak Kurban Bayramı tatilinin iyi durumda olduğunu ifade eden Mesut Öztürk, öncelikli hedeflerinin her zaman olduğu gibi yerli turist olduğunu belirtti.Yerli turistin her zaman Doğu Akdeniz’i tercih ettiğini vurgulayan Öztürk, "Yerli turistler bölgemize gösterdikleri ilgiyle bizi hiç bir zaman yanıltmadılar ve bu yılda yanıltmayacaklardır.

Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist

Mersin’in Silifke ilçesindeki turizmciler Kurban Bayramında umudunu yerli turistlere bağladı.
Atakent Mahallesi Yapraklı koyda turizm işletmecisi Mesut Öztürk Kurban Bayramında bir yoğunluk beklediklerini belirterek, Doğu Akdeniz’in önemli turizm merkezlerinden olan Silifke’de Kurban Bayramı tatiliyle birlikte sahillerde doluluk oranının maksimum seviyeye çıkacağını söyledi.
Ramazan Bayramında turizmde bir sessizlik yaşandığını, ancak Kurban Bayramı tatilinin iyi durumda olduğunu ifade eden Mesut Öztürk, öncelikli hedeflerinin her zaman olduğu gibi yerli turist olduğunu belirtti.
Yerli turistin her zaman Doğu Akdeniz’i tercih ettiğini vurgulayan Öztürk, "Yerli turistler bölgemize gösterdikleri ilgiyle bizi hiç bir zaman yanıltmadılar ve bu yılda yanıltmayacaklardır. Yerli turistlerin bölgemizi tercih etmelerinden ilgi göstermelerinden her zaman memnunuz. Bu nedenle yerli turizme güveniyoruz ve Antalya, Ege gibi bizim bölgemiz turizmden olumsuz etkilenmeyecektir” dedi.
Yabancı turist yoğunluğunda yerli turiste gerekli ilgi ve alakayı göstermeyen diğer bölgelerin kriz döneminde hemen yerli turiste yöneldiğine dikkati çeken Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük ise, "Yerli turist kriz dönemlerinde hatırlanacak bir potansiyel olmamalı. Her daim yerli turiste ihtiyacımız var ve olacaktır. Biz her zaman olduğu gibi şimdi yerli misafirlerimizi konuk etmeden onur duyacağız. Krizlik ilgi değil her zaman olduğu gibi her daim aynı sıcaklıkla misafir edeceğiz konuklarımızı. Tabi bu yıl yapmış olduğumuz tanıtımlar ve çalışmalarla da krizden etkilenmeden çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Kızkalesi, Atakent, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerinde gelen turistlere her türlü imkanın sunulduğuna vurgu yapan Küçük, düzenlenen yat turlarıyla da konuklara güzel bir gün yaşatıldığını söyledi.

Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist

Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist

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