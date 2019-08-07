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"Kurban Bayramı'nda üyelerimizin hizmetindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:28 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "Borsamızın Tuzla Aydınlıköy’de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Borsamızın Tuzla Aydınlıköy’de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Kopuz, Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerindeki hizmetin Kurban Bayramı boyunca da devam edeceğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Borsası olarak İstanbul’da sağlıklı kurban teminiyle ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri aldık ve uyguluyoruz. Borsamızın Tuzla Aydınlıköy’de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz."

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Ali Kopuz

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