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Kurban bayramında yapılacak ibadetler! Kurban bayramında okunacak dualar ve sureler!

19.07.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan et fiyatları nedeniyle evine et giremeyen pek çok insanın Kurban Bayramı’nda yüzü gülüyor. Bu bayramda kurban kesiminin yanı sıra okunması gereken dualar ve sureler de bulunuyor. İşte Kurban Bayramı’nda yapılması gereken ibadetler…

Kurban bayramında yapılacak ibadetler! Kurban bayramında okunacak dualar ve sureler!

İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı’nda kurban kesiminin yanı sıra ibadeti yerine getirmek için etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak gerekiyor. Bunun haricinde Kurban Bayramı’nda okunması gereken dualar ve sureler de bulunuyor. Sizler için Kurban Bayramı boyunca yapılması gereken ibadetleri bir araya getirdik.

KURBAN BAYRAMINDA YAPILACAK İBADETLER

Kurban Bayramı’nda yapılacak ibadetlere arefe gününden başlanmalıdır. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Çokça dua ve istiğfar edilmesi gereken bu özel günde ihlas suresi okunmalı hatta vaktinizin çoğunu Kuran'ı Kerim okuyarak geçirmelisiniz.

AREFE GÜNÜ DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur.

Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Kurban bayramında yapılacak ibadetler! Kurban bayramında okunacak dualar ve sureler!

1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

KURBAN BAYRAMINDA OKUNACAK DUALAR

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım

Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!
Ya Rabbi!

Kıldığımız namazları, “Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı”, okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!

Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an'la buluştur Allah'ım!

Bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.

Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle! Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri muhafaza eyle!

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