"Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz"

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, herkes için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kıyak, yazılı açıklamasında, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Bayramların, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç ve coşkunun buluştuğu, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarının unutulup barışıldığı, kardeşçe kucaklaşıldığı çok özel günler olduğunu vurgulayan Kıyak, "Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, en güzel şekilde değerlendirmeli ve birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kıyak, kesilen kurbanların insani duyguları derinleştirdiğini, merhamet duygularını harekete geçirip kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarının farkına varılmasını sağladığına değinerek, şunları kaydetti: