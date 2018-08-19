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Kurban bayramının gözdesi onlar; iş yetiştiremiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bıçak bileyicileri de hareketlendi.

Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA) Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bıçak bileyicileri de hareketlendi.

Ümraniye'de bulunan Cafer Tuna'nın iş yoğunluğu sabah erken saatlerinde başlıyor. Günde yaklaşık 400 bıçak bilediklerini belirten Tuna, işleri yetiştirmek için Pazar günü de çalışmaya devam ettiklerini söylüyor. Mesleğin inceliklerini anlatan Cafer Tuna, "Kurban bayramı öncesi işlerimiz çok yoğun oluyor. Çok rağbet var, işleri yetiştiremiyoruz. Çoğunu da geri göndermek zorunda kalıyoruz. Bizim işimizden memnun oldukları için bize çok fazla iş getiriyorlar. Biz de yetiştiremiyoruz. Çoğu zaman vücut dayanmıyor, yorgunluktan iş yapamaz hale geliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ BIÇAK İÇİN 1 AY ÖNCE GELSİNLER"

1963 yılından beri bıçak ustalığı yapan ve bıçak bileyen Tuna, "Kurban bayramında yoğunluk olmaması için bize bıçakları 1 ay önceden getirmeleri gerekiyor. Düzgün bir iş almak istiyorlarsa 1 ay önceden bize bıçakları teslim etmeleri lazım. Kalabalıkta yapılan işin çok kalitesi olmuyor. Ama bir ay önce gelirlerse kaliteli bıçak bileyletirler" diye konuştu.

Vatandaşlar da yoğunluktan dolayı bayramda kullanacakları bıçakları sabah erken saatlerde getiriyor. Onlardan biri olan Çınar Yıldırım, "Bıçaklarımızı bileyletmek için getirdik. Babam kasap, ona çok lazım oluyor. Tabi bir de kurbanımız var. Onu da keseceğiz. Sabah erken yoğun olduğu için kalktım geldim. Bir de bizim bölgede böyle iş yapanlar yok.Buraya alıştığımız için burayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bir başka kişi de, "Bayramdan bayrama bileyletiyoruz zaten. Arkadaşla birlikte geldik. O da bıçak alacak. Şimdi 2 bıçak getirdim. Daha da getireceğim. Arife günü de getireceğim anca yetişir" dedi.

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