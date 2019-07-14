Kurban bereketini yıl boyu yaşatmak isteyenler vekaletlerini Kızılay’a veriyor

2007 yılından beri Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı, bu yılki kampanyasında hayırseverlere “Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sesleniyor. Bursa Türk Kızılay’ı da bu yılki kurban vekaletleri için kolları sıvayıp çalışmalara başladı.

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası bu yıl da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay, bu yıl Türkiye de dahil 51 ülkede vekâlet sahipleri adına kurban kesecek.

Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.

Hayırseverler, Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurt dışında 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekâletlerini verebilecekler.