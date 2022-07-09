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KURBAN DUASI! Kurban eti keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir?

09.07.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban eti keserken okunacak dualar, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki Kurban eti keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde. İşte kurban duası...

KURBAN DUASI! Kurban eti keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir?

Kurban eti keserken okunacak dualar Kurban Bayramı sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Enam Suresinin 79. ve 162. ayeti kurban keserken okunabilmektedir. Peki Kurban eti keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

İşte kurban keserken okunacak dua ve sureler:

Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”

Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)

Enam Suresi 162. Ayet Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Enam Suresi 162. Ayet Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (el-En’âm, 162)

KURBAN HANGİ GÜNE KADAR KESİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgide şu ifadelere yer verilmiştir:

"Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

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