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Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşları için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el-Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları için mevlit okutuldu - Saldırıda hayatını kaybeden Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz: - "Canımızı verdik ama ülkeyi kimseye teslim etmedik. Allah'ın izniyle de kimseye teslim etmeyeceğiz. Evladımız şehit olduğu için gurur duyuyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el-Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları için mevlit okutuldu.

Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken, terör örgütü DEAŞ bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'de düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşları için Diyarbakır Müftülüğü Konferans Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Börü ve arkadaşlarının görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarından Sorumlu İnsan Hakları Birim Başkanı Nihan Turan Sakaltaş, burada yaptığı konuşmada, bu acı olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

Şehitleri unutmadıklarını ifade eden Sakaltaş, bu birlik ve beraberliğin hiçbir zaman bozulmayacağını göstermek istediklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Saldırıda katledilen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz da yaşananları vahşet olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Bu olayların bir daha yaşanmamasını dileyen Gökguz, "Bizim ciğerimiz yandı, kimsenin ciğeri yanmasın." ifadesini kullandı.

Gökguz, "Bu memleket hepimizin memleketi ve hepimize yetiyor. Bu canilerin insanları balkondan atmaları nedir? Bu caniler insanları canlı canlı yaktılar. Yetmedi araçlarla üzerlerinden geçtiler. Canımızı verdik, şehit ve gazi olduk ama ülkeyi kimseye teslim etmedik. Allah'ın izniyle de kimseye teslim etmeyeceğiz. Evladımız şehit olduğu için biz gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mevlit okundu.

Programa, Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Hüseyin Dakak'ın yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Diyarbakır Yasin Börü ve arkadaşları için Mevlid-i Şerif

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