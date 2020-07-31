Kurban eti kaç kişiye dağıtılmalı? Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir ve dağıtılır? Kurban eti dağıtılmasa günah olur mu?

Kurban Bayramı'nda kurban kesen ya da kesecek olan müslüman vatandaşların, kurban etinin kaç kişiye dağıtılacağına dair araştırmaları devam ediyor... Kurban Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı ülkemizde kurban keserek ibadetini yerine getiren vatandaşların kurban etinin kaç kişiye dağıltılmasına dair merakları devam ediyor olmalı ki, kurban eti kaç kişiye dağıtılır araştırmalarına başladılar. Büyük şehirlerde yaşayan ve yeterli çevresi olmayan vatandaşların merak ettiği "kurban eti keç kişiye dağıtılır" sorusunun cevabı olarak açıklama geldi. KURBAN ETİ KAÇ KİŞİYE DAĞITILIR Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtladığı sorunun cevabı; Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl pay edilir? KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR? Kurban Bayramı'nda kesilen kurban eti nasıl dağıtılır sorusunun cevabı olarak da, kurban kesen kişi kestiği kurban etinden yiyebileceği gibi bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebilir; fakat etinin bir kısmını da dağıtması gerekir.

Şâfiî'ye ve İbn Hazm'a göre bu vâciptir. Yenecek ve dağıtılacak miktar konusunda kesin bir ölçü koymak zor olmakla birlikte dinî gelenek, kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılması şeklindedir.

KURBAN ETİ DAĞITILMASA GÜNAH MI? Kurban kesen kişilerin sorduğu sorulardan birisi de kurban eti dağıtılmasa günah olur mu sorusu oldu. Eğer kurban kesen kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sayısı kalabalık olması veya kesilen kurban etine ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etini dağıtmasa da olur. Dinen ihtiyacı olan kişilerin kurban etinin dağıtılmamasında bir sakınca yoktur. KURBAN NASIL PAY EDİLİR? Kurban eti pay etme konusunda bilgi sahibi olmayan müslümanlar kurban etinin nasıl pay edildiğini merak ediyor. Peki kurban eti nasıl pay edilir, ölçü ve tartıyla kurban eti pay edilir mi? Kurban eti eşit parçalara ayrılır ve tartı yardımıyla eşit şekilde bölünür. Kurbanın sakatat da dahil yenilen her şeyi paylaşılmalıdır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur'a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur'a çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur. Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir. Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz. KURBAN BAYRAM DUASI اعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِِّ الْعَالَم۪ينَ ﴿﴾ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ ﴿﴾ وَلََ عُدْوَانَ إِلََّ عَلَي الظَّالِم۪ينَ ﴿﴾

هَّ ألَْحَمْدُ لِِلَ وَالصَّه لٰة وَالسَّ ه لٰمُ هُمَّ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا

هَّ عَهلى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ ه ألِه۪ وَصَحْبِه۪۪ٓ أجَْمَع۪ينَ ﴿﴾ ألَل

تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ ﴿﴾ Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım

Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!