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Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, kurban etlerini keserken, elini arı sokan Mustafa Duru (33), hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından  taburcu edildi.

Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, kurban etlerini keserken, elini arı sokan Mustafa Duru (33), hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos'ta, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Duru, sabah evinin bahçesine gelen kasap tarafından kesilen kurbanını parçalamaya başladı. Bahçede kurban etini bıçakla doğrayan Duru'nun sol elini avuç içinden arı soktu. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Duru, rahatsızlanınca yakınlarınca Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Duru, daha sonra kentteki özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan Duru, 3 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.
'TEDAVİNİN DOKTOR KONTROLÜNDE YAPILMASI GEREK'
Hastanenin acil servis pratisyeni Dr. Bilal Kılıç, arı sokmalarıyla yaz döneminde sıklıkla karşılaştıklarını belirterek, "Çoklu arı sokmaları ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Arı sokmalarında önemli noktalarından biri de arının soktuğu yerdir. Özellikle ağız bölgesinde arı sokmaları olduğunda, bunlar çok ciddi sorunlara yol açabilir. Solunum yolu tıkandığından dolayı ölüme kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkabilir. Göz, dil veya vücudun başka noktalarını arı soktuğunda acil bir şekilde mutlaka acil servise başvurulmalıdır. Tedavinin doktor kontrolünde yapılması gerekiyor" dedi.
'ARIYA GENEL ALERJİSİ OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'
Arı iğnesinin, görülebiliyorsa çıkarılabilmesinin önemli olduğunu kaydeden Kılıç, "Çünkü arı soktuğunda o iğneyi bırakabilir. İğneden de 2- 3 dakika sonra zehir vücuda enjekte olmaya devam eder. Öncelikle iğnenin çıkarılarak, o bölgeye buz uygulanması çok önemlidir. Bazen buzlara bağlı yanıklar da oluşabileceği için bir beze sarılıp konulması daha uygun olacaktır. Arıya genel alerjisi olan insanların daha dikkatli olması lazım. Kesinlikle acil servislere gelerek tedavi altına alınmaları gerekir" diye konuştu.

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Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildiKurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildiKurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi

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