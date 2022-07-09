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Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilmeli, nasıl pay edilir?

09.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etinin dağıtımının nasıl yapılması gerektiği ve nasıl pay edileceği merak konusu oldu. Kurban Bayramının ilk gününde vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilmeli, nasıl pay edilir? Merak edilen bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilmeli, nasıl pay edilir?

Kurban bayramında kurbanlık kesimi kadar, etlerin dağıtımı, saklanması ve tüketimi de oldukça önemlidir. Birçok kişi internette konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilmeli, nasıl pay edilir? Detaylar haberimizde...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Kurban etinin nasıl dağıtılacağı merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre; İslam peygamberi Hazreti Muhammed, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.

KURBAN ETİNİN NE KADARI DAĞITILIR?

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Fakat durumu iyi olan vatandaşların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olacaktır.

Öte yandan şâfiî mezhebinden olan kişilerin, kurban etini az da olsa fakirlere verilmesi gereklidir.

KURBAN ETİ HEMEN YENİR Mİ?

Kurban eti hemen tüketilmemelidir. Taze kesilmiş olan kurban etinin sindirimi zordur. Yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik, pişirmede ve sindirimde zorluğa neden olur. Bilhassa mide-bağırsak hastalığı olan vatandaşların kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama ya da ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısında daha uygundur.

ET KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA DOLABA KONUR?

Kurban Bayramı'nda kesilen et en az 4-5 saat, en iyi koşulda 1 gece kapalı, serin ve güneş almayan bir yerde dinlendirilebilir.

Bu yolla kurban etinin bozulma riskinin önüne geçilebilir.

BAYRAMDA KURBAN ETİ DIŞARIDA KAÇ SAATTE BOZULUR?

Kurban Bayramı'nda kesilen et, en az 4-5 saat kadar, en uygun 1 gün güneş almayan açık havada, serin bir yerde bozulmadan bekleyebilir. Fakat etin bekledikten sonra mutlaka buzdolabına kaldırılması gerekmektedir. Kesilen et dinlendirildikten sonra dolaba konmalıdır.

BAYRAMDA KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Bilindiği üzere etler sindirimi zor olan besinlerdendir. Bu sebeple yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açmaktadır.

Bilhassa mide ve bağırsak hastalığı olan vatandaşlar kurban etini hemen tüketmekten kaçınmalıdır. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından uygundur.

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