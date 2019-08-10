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Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kurban bayramı denince kurban eti ve kavurma tarifi olmazsa olmaz. insanlar lezzetli ve ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır merak ediyorlar? Peki pratik, kolay, yumuşak ve ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır? Kavurma yapılırken nelere dikkat etmelidir? Kavurmanın lezzetli olması için ne yapmalı, içine ne katmalıdır? İşte ustasından iyi kavurma için püf noktaları ve takip etmesi kolay hem yazılı hem videolu kavurma tarifi...

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Kurban Bayramı gelince kavurma tarifi gündem olur. Kurban Bayramının bir geleneği olan kavurma, en kolay, en lezzetli ve iyi kavurma nasıl yapılır araştırılır. Kavurma yapmanın püf noktaları nedir? Yumuşak ve ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır? Kavurma yapılırken nelere dikkat etmelidir? Kavurmanın lezzetli olması için ne yapmalı, içine ne katmalıdır? İşte ustasından iyi kavurma nasıl yapılır videolu tarifi...

ET KAVURMA TARİFİ

Hemen hemen her özel günün en çok tercih edilen ve en çok sevilen yemeğidir et kavurma. Hatta et kavurma bazı bölgelerde kahvaltıda bile tüketiliyor. Ancak elbette en çok tercih edilen ve en çok tüketilen hali akşam yemeklerinde, beyaz pirinç pilavı ile birlikte yenileni. Siz de misafirleriniz geldiğinde et kavurmayı, pratik tarifi sayesinde pirinç pilavı ile birlikte hazırlayarak misafirlerinize ya da ailenize servis edebilirsiniz. Bunun dışında cacık ve çoban salatası gibi yardımcı yemekler de et kavurma ile birlikte çok uyumlu olur. O yüzden pratik ve lezzetli bir şekilde akşam yemeği hazırlamak istediğinizde et kavurmayı tercih edebilirsiniz.

Malzeme Listesi

  • 1 kg dana kuşbaşı
  • 1 baş orta büyüklükte kuru soğan
  • 3 ya da 4 diş sarımsak
  • Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Adım 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Adım 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

Püf Noktası

Dilerseniz et kavurmayı yaparken, normal kuru soğan yerine arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Etin tam kıvamında pişmesi için ve de sert olmaması için tuzu en son ilave etmeye dikkat edebilirsiniz.Eğer yemeği pişirmeniz için çok vaktiniz yok ise ve acele etmeniz gerekiyor ise yaklaşık 1 tatlı kaşığı sirkeyi yemeğin içine ilave ederek yemeğin pişme süresini biraz daha hızlandırabilirsiniz. Üstelik çok az miktarda sirke ilave edildiği için tadında da çok fazla bir değişiklik olmayacak.Et kavurma yemeğinde farklı bir aroma ve farklı bir lezzet arıyorsanız yemeğin içine pişmesine yakın bir miktar kekik de ilave edebilirsiniz.

USTASINDAN KAVURMA TARİFİ VE PÜF NOKTALARI

Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Sheraton Ankara Oteli Başaşçısı Zeki Açıköz, asistanlarıyla birlikte kurban etiyle pişirilecek lezzetli bir kavurmanın nasıl olacağını ve püf noktalarını anlattı.

Sheraton Ankara Otel'i, Baş Aşçısı Açıköz, asistanları Koray Türk ve Murat Hayran ile birlikte, Kurban Bayramı sofralarının ana yemeğini oluşturan ''kavurma''nın tarifini anlattı.

Açıköz, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesilen her evde geleneksel olarak kavurma ve çeşitli et yemeklerinin pişirildiğini anımsattı.

Açıköz, birçok kişinin, kurban etinin hangi bölümlerinin nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmediğini dile getirerek, ''Biz etin bölümlerini bilmiyoruz. Vatandaş kurbanını kesiyor, bonfilesi neresidir, antrekotu neresidir, kontrafilesi neresidir bu bilinç olmadığı için bonfile, but, ön kol, boşluk neyse hepsi bir tencerede kavurma olur. Bu nedenle etler yemeğin içinde ya parça parça olur ya da bazıları pişmemiş olur'' dedi.

Kavurmanın, gövdedeki aynı bölgeden kesilmiş etlerle yapılması gerektiğini vurgulayan Açıköz, ''Kurban Bayramı'nda geleneksel yemeklerden olan kavurmanın lezzetli olması için etin dinlendirilmesi gerekir. Ancak, bayramda böyle bir imkan olmadığı için etin, hayvanın aynı bölgesinden kesilip, hiç yağ eklemeden kendi yağında pişirilmesi lezzetini artıracaktır'' diye konuştu.

AĞIZDA DAĞILAN KAVURMA NASIL YAPILIR?

Açıköz, kuzu kavurma ve dana kavurmanın ayrı ayrı püf noktalarını ve tarifini şöyle açıkladı:

''Kuzu eti kavurması: Tencereye kuzu etlerini atıp, 1 adet soğanı hiç doğramadan bütün olarak etlerin arasına koyuyoruz. Etlerin pişme süresi uzun olduğu için soğanları küçük küçük doğramak yerine büyük soğan koyuyoruz. Çünkü soğanlar küçük küçük doğrandığı takdirde dağılır. Bayram kavurmalarının içine çok malzeme girmez o nedenle soğan lezzet verir. Daha sonra kuzunun kuyruk yağı veya iç yağından biraz ilave edilir. Bir iki dakika harlı ateşte kavurduktan sonra ocağı kısık ateşe alıp, yaklaşık 45 dakika pişirdikten sonra, son aşamada tuz, karabiber ve kekik ilave ederek, bir iki dakika daha kavrulduktan sonra pilavla servis yapılır.

Dana eti kavurması: Dana etiyle kavurmayı yaparken, önce tencereye yağ konulur ve yağ eridikten sonra etler ilave edilir. Hiç bir şekilde etin kendi yağının dışında yağ ilave etmiyoruz. Yine dana kavurmanın içerisine bir adet bütün soğanı koyup, yüksek ateşte bir kaç dakika kavurduktan sonra, kuzu kavurmadan farklı olarak bir bardak su ilave edip, kısık ateşte bir saat pişiriyoruz. Kavurma piştikten sonra tuz, karabiber ve kekikle karıştırarak, pilavla servis yapılır.

Etlerin, ilk aşamada kızgın ateşte kavrulmasının nedeni, kızgın ateşte kenarından kabuk bağlarsa et suyunu dışarı ve böylece sert olmaz, daha yumuşak ve daha lezzetli olur. Baharat olarak sadece tuz, karabiber ve dağ kekiği kullanılır. Et yemeklerinde tuzun servise yakın atılmasının nedeni ise etin sertleşmemesidir.''

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kavurma tarifi kurban eti

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