Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti plastik ile temas ederse ne olur?

Her Kurban Bayramında gündeme gelen acemi kasapları uyaran uzmanlar, kurban kesiminin mutlaka uzman kasaplar tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Kurban kesimi sırasında yaşanacak olası kazaların önüne geçmek için önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, kanserojen riskine karşı plastik kaplardan uzak durun çağrısında bulunuyor! Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Kurban Bayramında kesim sırasında yaşanabilecek olası kazalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. ALETLER KESKİN VE TEMİZ OLMALI



Kurban kesimi sırasında yaşanacak olası kazaların önüne geçmek için işin uzmanlarından yardım alınması gerektiğini belirten Rüştü Uçan,kurban kesimi sırasında yapılması gerekenleri şöyle vurguladı: “İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, işinde uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı! Kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bunları her sene bilemelisiniz. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir.”

TÜM KESİCİ ALETLER DEZENFEKTE EDİLMELİ



Bunun yanı sıra hijyenin önemine binaen bu bıçakların ve tüm kesici aletlerin antiseptikle yıkanması ve temizlenmesi gerekir. En azından alkol veya kolonya ile silinmelidir. Aletler ne fazla aşırı keskin ne de fazla kör olmalıdır. Çok keskin olduğunda yaralanmalar daha ağır sonuçlanmaktadır. Aletlerin keskin olmaması sebebiyle, kurban eziyet çekmektedir.” KESİM SIRASINDA 1 METREYE DİKKAT!



Kurban keserken, başka kişilerle arada en az 1 metre mesafe olması gerektiğini vurgulayan Rüştü Uçan, “Böylece tecrübesizlik dolayısıyla en azından başka kişilere zarar vermemiş olursunuz. Kurbanın can havli ile sıçramaları da başka bir risk olup, kurban çok iyi bağlanmalıdır” dedi. VETERİNER KONTROLÜNDEN GEÇMİŞ KURBANLIK ALIN



Veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlık alınmasının önemine değinen Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü hayvanlardan direkt kişilere geçen bulaşıcı hastalıklar bulunmaktadır. Kontrollü hayvan alarak bunu önlemiş olursunuz. Kulaklarındaki kontrol işaretleri bunu sağlar. Belediyelerce belirlenen alanları kullanın. Belediyeler hijyen kurallarına azami özen göstermektedir. Gerek kesim sırasında, gerekse kesim sonrası hijyen kurallarına uyulmalıdır.”

KURBAN DERİLERİNE ZARAR VERMEYİN



“Kurban derisini yaralamadan çıkarınız ve aldığınız kaya tuzuyla ovalayarak saklayınız” diyen Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Ekonomiye katkı sağlamak adına bu işlem önem arz etmektedir. Dolayısı ile hem ekonomik, hem de güvenlik nedeniyle bu iş için de uzman kişilerin bulunması faydalı olacaktır” şeklinde konuştu. PLASTİK KAPLARDAN UZAK DURUN!



Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tekstil Kimya Mühendisi Mustafa Cüneyt Gezen ise kurban etlerinin saklanmasında plastik kap kullanılmaması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: “Plastiklerin içinde bulunan kimyasallar, gıda ile temas ettiğinde maalesef gıdaya geçerler. Bu kimyasallara örnek olarak Bisfenol A, PCB, PBB ve PBDE’ler verilebilir. Bunların gıdaya geçişleri sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Sıcaklık arttıkça, zararlı maddelerin yiyeceğe geçişi daha kolay olur. Üstelik bunlar vücudumuzda pseudo östrojen yani östrojen mimik şeklinde metabolize olmaktadır. Bunun sonucunda erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa, kadınlarda göğüs kanserlerine ve nöropsikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu yüzden yağlı ve sıcak gıdaların, plastik kaplarda saklanması daha zararlıdır.