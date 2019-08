Kurban etini 6 ile 8 saat arasında dinlendirin

Kurban bayramında artan kırmızı et tüketiminin birçok hastalığın yanında kilolara da davetiye çıkardığını belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Kurban Bayramı’nda et kesilir kesilmez direkt sofraya getirilmemeli, en az 6 ile 8 saat arasında dinlendirilip, tüketilmelidir” dedi.

Vatandaşları Kurban bayramında et tüketiminde aşırıya kaçılmaması konusunda uyaran Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil bilgi verdi.

Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Et direkt sofraya getirilmemeli. Özellikle et en az 6 ile 8 saat arasında dinlenme halinde olmalıdır. Dinlendikten sonra et pişmeye başlamalı. Pişirirken de daha sağlıklı yöntemler olan, ızgara, fırın ve buğulama şeklinde tercihler kullanılmalıdır. Çok fazla kavurma tarzını tercih etmemeliyiz. Maalesef bayramlarda etin kahvaltıda bile tüketildiğini görmekteyiz. Kahvaltıda et tüketme kültürünü çok fazla tercih etmemeye çalışın. Kahvaltıda düzenli bir şekilde yumurta, peynir olan bir kahvaltı yaptıktan sonra öğle veya akşam et tüketilmeli. Ancak öğlen et tüketilmesi akşam da sebze ağırlıklı beslenmek sağlık açısından daha faydalıdır. Vücutta etin sindirimi en az 6 saat sürdüğü için akşam saatlerinde et tüketmek kilo kontrolünü zorlaştırmaktadır” diye konuştu.