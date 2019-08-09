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Kurban etini 6 ile 8 saat arasında dinlendirin

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kurban bayramında artan kırmızı et tüketiminin birçok hastalığın yanında kilolara da davetiye çıkardığını belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Kurban Bayramı’nda et kesilir kesilmez direkt sofraya getirilmemeli, en az 6 ile 8 saat arasında dinlendirilip, tüketilmelidir” dedi.Vatandaşları Kurban bayramında et tüketiminde aşırıya kaçılmaması konusunda uyaran Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil bilgi verdi.Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Et direkt sofraya getirilmemeli.

Kurban bayramında artan kırmızı et tüketiminin birçok hastalığın yanında kilolara da davetiye çıkardığını belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Kurban Bayramı’nda et kesilir kesilmez direkt sofraya getirilmemeli, en az 6 ile 8 saat arasında dinlendirilip, tüketilmelidir” dedi.
Vatandaşları Kurban bayramında et tüketiminde aşırıya kaçılmaması konusunda uyaran Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil bilgi verdi.
Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Et direkt sofraya getirilmemeli. Özellikle et en az 6 ile 8 saat arasında dinlenme halinde olmalıdır. Dinlendikten sonra et pişmeye başlamalı. Pişirirken de daha sağlıklı yöntemler olan, ızgara, fırın ve buğulama şeklinde tercihler kullanılmalıdır. Çok fazla kavurma tarzını tercih etmemeliyiz. Maalesef bayramlarda etin kahvaltıda bile tüketildiğini görmekteyiz. Kahvaltıda et tüketme kültürünü çok fazla tercih etmemeye çalışın. Kahvaltıda düzenli bir şekilde yumurta, peynir olan bir kahvaltı yaptıktan sonra öğle veya akşam et tüketilmeli. Ancak öğlen et tüketilmesi akşam da sebze ağırlıklı beslenmek sağlık açısından daha faydalıdır. Vücutta etin sindirimi en az 6 saat sürdüğü için akşam saatlerinde et tüketmek kilo kontrolünü zorlaştırmaktadır” diye konuştu.

“Sütlü tatlı, daha sağlıklı olur”
Özellikle bayramlarda tatlı tüketiminin daha fazla olduğunu vurgulayan Yumakgil, Yemeklerden sonra tercih edilmesi gereken tatlı çeşitleri hakkında da bilgi verdi.
Yumakgil, "Tatlılar özellikle yine yemeklerin üzerine veya kahvaltıdan sonra değil de ara öğün saatlerinde tercih edilmeli. Yine tatlı tüketirken daha fazla şerbetli tatlılar değil de sütlü tatlıya yönelmeye çalışalım. Bayramda sütlü tatlı daha sağlıklı olur. Özellikle kilo kaybetmek isteyenler veya kilosunu korumak isteyenler bu dönemde tatlı tüketiminde sütlü tatlı tüketmeye dikkat etmeli. Şerbetli tatlı tüketenler için tavsiyem, tatlı yedikten 15 dakika sonra süt veya ayran tüketerek, kan şekerinizi dengelemeleridir. Yine süt veya yoğurdun içine tarçın da katılarak kan şekeri dengelenebilir” ifadelerini kullandı.

“Su tüketimi maksimum seviyede olması gerekiyor”
Tatlının yanında sıvı olarak su tüketimine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Yumakgil, “Yaz aylarında olduğumuz için özellikle su tüketiminin maksimum seviyede olması gerekiyor. Su tüketimi ile sıvı tüketimini karıştırmamak gerekiyor. Meşrubat ve asitli içecekleri minimum seviyede tüketmek gerekmektedir. Kişinin vücut ağırlığına göre günlük 3,5 litreye kadar su tüketimi çıkabilir. Tatlının yanında çok fazla meşrubat değil de su tüketimine özen gösterilmeli. Çünkü tatlının yanında ekstra olarak bir meşrubat tüketildiği zaman yine kan şekerini yüksek derecede etkilemiş olursunuz” diyerek sözlerini tamamladı.

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