HABER

“Kurban etini kestikten sonra en az 1 saat bekletin”

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

“Kurban etini kestikten sonra en az 1 saat bekletin”

İSTANBUL, (DHA)

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
“Masaj yaptırmak bağışıklık sistemi için faydalıdır”“Masaj yaptırmak bağışıklık sistemi için faydalıdır”
Bayramda sağlıklı beslenme uyarılarıBayramda sağlıklı beslenme uyarıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sindirim sistemi enfeksiyonu nedir? Sindirim sistemi enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Sindirim sistemi enfeksiyonu hastalıkları nelerdir?

Sindirim sistemi enfeksiyonu nedir? Sindirim sistemi enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Sindirim sistemi enfeksiyonu hastalıkları nelerdir?

Bayram yolculuğu tatilinizi çileye dönüştürmesin

Bayram yolculuğu tatilinizi çileye dönüştürmesin

Süt içmeyi sevmeyen çocuklar ne tüketmeli?

Süt içmeyi sevmeyen çocuklar ne tüketmeli?

Bayramda yediklerinizle şifa bulun

Bayramda yediklerinizle şifa bulun

Uzmanlar uyarıyor: Kepek çocuklara zararlı

Uzmanlar uyarıyor: Kepek çocuklara zararlı

Bayram trafiğine çıkacaklara dikkat: Araba kullanırken cep telefonu kullanmayın

Bayram trafiğine çıkacaklara dikkat: Araba kullanırken cep telefonu kullanmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.