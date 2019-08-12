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Kurban etini köy meydanında bölüşüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık geleneği sürdüren köylüler, köy meydanında toplanıp kestikleri kurbanlıkların etini her aileye eşit şekilde dağıtıyor - Köy muhtarı Şemsettin Zeyrek: -"Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor"

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık kurban geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı köyde üç asırlık geleneği sürdüren köylüler, kesilen kurbanlıkların etlerini bir arada topladıktan sonra eşit şekilde paylaştırdı.

Köy muhtarı Şemsettin Zeyrek, köylerinde bayramda 7 büyükbaş ile 39 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini söyledi.

2 bin nüfuslu köyde et almayan ev kalmadığını vurgulayan Zeyrek, "Köydeki herkes bu meydanda kurbanını kesip ardından her eve dağıtılıyor. 250 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız." dedi.

Furkan Mağrur da "Atalarımızın bu güzel adetini uygulamak için ben de kurbanımı köye getirerek destek sağladım. Burada etler köylülere eşit bir şekilde dağıtılıyor. Gençler olarak bu uygulamadan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Köy imamı Guhdar Zeyrek ise uygulamanın örnek teşkil ettiğini aktararak, bunun birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu aktardı.

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Dayanışma et dağıtımı Geçitboyu köyü kurban bayramı şırnak

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