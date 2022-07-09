HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kurban etini mundar etmeyin! Farkında olmadan yapıyorsunuz: Kurban eti hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

Kurban etini mundar etmeyin! Farkında olmadan yapıyorsunuz: Kurban eti hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

09.07.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı telaşı başladı. Kurban kesmek isteyenlerin evinde çoktan hazırlıklar başladı bile. Eskiden daha yorucu ve meşakkatli olan kurban kesme ve kurban etini saklama işleri artık çok daha kolay. Ancak kurban etini yanlış yöntemlerle saklamaya veya tüketmeye kalkarsanız et tüm özelliğini kaybederek deyim yerindeyse mundar olacaktır. İşte bu yüzden kurban eti hakkında mutlaka dikkat etmeni gerekenler...

Kurban etini mundar etmeyin! Farkında olmadan yapıyorsunuz: Kurban eti hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

Kurban Bayramı ibadetin yanı sıra dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. İslam alemi için özel bir yere sahip olan Kurban Bayramı, zenginle fakir arasında adeta bir köprü görevi görür. Kurban Bayramı’nda kurban kesecekler hazırlıklara başladı.

iStock-1263000872

KURBAN ETİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kurban eti söz konusu olduğunda akıllarda bazı sorular oluşur: Nasıl dinlendirilmeli, nasıl pişirilmeli, nasıl tüketilmeli gibi... İşte bu Kurban Bayramı'nda kurban eti hakkında inanılmaz bilgilere sahip olacaksınız.

Kurban Bayramı’nda bu hatalara düşmeyin! Bayramı hastanede geçirmeyinKurban Bayramı’nda bu hatalara düşmeyin! Bayramı hastanede geçirmeyin

Kurban edilen hayvanın üçte birini kurban sahibi alır, üçte biri misafir ve dostlara paylaştırılır, üçte biri de fakirlere dağıtılır.

Kurban eti çok taze bir et olduğu için ve aynı gün kesildiği için kasaptan ya da marketten satın aldığınız dinlendirilmiş etlerden koku olarak daha yoğundur.

iStock-669527086

Kurban etinin yıkanması etteki bakteri miktarını artırır.

Kurban eti, kesilip parçalandıktan sonra 1 gece dinlendirilmeden hemen poşetlenirse yeşillenir.

Kahvaltıda yasaklanması gereken yiyecekler! Kanser olabilir veya kör kalabilirsinizKahvaltıda yasaklanması gereken yiyecekler! Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kurban eti, kesildikten sonra 24 saat süre ile dinlendirilmeli ve 1 günün sonunda tüketilmelidir.

Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür.

iStock-1053197860

Kesim sırasında hayvan gerildiği için eti de çok sert bir hâl almaktadır. Dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim sorunlarına yol açar.

Kurban etini ideal saklama süresi 3 ay, en fazla 1 yıldır. (Ensonhaber)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etkisini anında hissedeceksiniz! Göbek yağlarını cayır cayır yakıyorEtkisini anında hissedeceksiniz! Göbek yağlarını cayır cayır yakıyor
Bakan Koca'dan 50 yaş üstü için kritik uyarıBakan Koca'dan 50 yaş üstü için kritik uyarı
Hastanede iki doktoru rehin alıp darbetmişti! Flaş kararHastanede iki doktoru rehin alıp darbetmişti! Flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

İlginizi Çekebilir

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.