Kurban etini mundar etmeyin! Farkında olmadan yapıyorsunuz: Kurban eti hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler

Kurban Bayramı ibadetin yanı sıra dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. İslam alemi için özel bir yere sahip olan Kurban Bayramı, zenginle fakir arasında adeta bir köprü görevi görür. Kurban Bayramı’nda kurban kesecekler hazırlıklara başladı.

KURBAN ETİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kurban eti söz konusu olduğunda akıllarda bazı sorular oluşur: Nasıl dinlendirilmeli, nasıl pişirilmeli, nasıl tüketilmeli gibi... İşte bu Kurban Bayramı'nda kurban eti hakkında inanılmaz bilgilere sahip olacaksınız.

Kurban edilen hayvanın üçte birini kurban sahibi alır, üçte biri misafir ve dostlara paylaştırılır, üçte biri de fakirlere dağıtılır.

Kurban eti çok taze bir et olduğu için ve aynı gün kesildiği için kasaptan ya da marketten satın aldığınız dinlendirilmiş etlerden koku olarak daha yoğundur.

Kurban etinin yıkanması etteki bakteri miktarını artırır.

Kurban eti, kesilip parçalandıktan sonra 1 gece dinlendirilmeden hemen poşetlenirse yeşillenir.

Kurban eti, kesildikten sonra 24 saat süre ile dinlendirilmeli ve 1 günün sonunda tüketilmelidir.

Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür.

Kesim sırasında hayvan gerildiği için eti de çok sert bir hâl almaktadır. Dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim sorunlarına yol açar.

Kurban etini ideal saklama süresi 3 ay, en fazla 1 yıldır. (Ensonhaber)



